PRUEBA. No hallan qué inventar. Unos chuscos juran en esas redes que si el CNE le da luz verde a la prueba antidoping que piden algunos, no quedaría títere con cabeza, incluidos algunos candidatos independientes. Será.







HILOS. Caramba, compa, el Kelvin todavía no ha recibido el bastón de mando -lo hará hasta mañana- y los que mueven los hilos en el CNE ya lo empezaron a amenazar.







COITO. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, la Fenafuth ha ratificado a Coito al mando de la Selección. “Piores” goleadas hemos aguantado, dicen los dirigentes. Ja...je...ji...jo...ju...







ILÓGICO. Hombre, sin saber nada de fútbol, peor aún ser un erudito, no suena ilógico y fuera de todo sentido común desmantelar -como lo hizo Coito- un equipo que está ganando el partido. Porque cambiar a tres jugadores es desmantelar la escuadra.







ONCE. El otro asunto es la improvisación. Todo equipo, y no digamos un seleccionado, debe tener un once titular y en la actual H no hay esto último ni jugadores referentes o estrellas.







TACO. Ajá, y como si la H tuviera tantas estrellas, Coitito se da el taco de jugar con un equipo contra Canadá y con otro contra El Salvador. Hombre, ni que fuera la selección de Brasil.







BOXEO. Para que vean las cosas que pasan en otras latitudes, y nadie se asusta, que Donald Trump reaparecerá mañana, no en política, sino, como comentarista deportivo en una pelea de boxeo.







HOYA. Por cierto que la pelea es entre dos viejitos. Uno está a punto de entrar a la tercera edad -59 años- y remplaza al “Niño de Oro”, Oscar de la Hoya, que está con covid.







ASALTO. Más torcidos que la cola de un chancho. Encima de la marimbeada, a unos catrachos los asaltaron, en plena goleada. Pobre, pueblo, pobre...







FESTÍN. Preocupada Alba Consuelo por el gran festín que se está dando el virus en esos estadios y en las concentraciones de los políticos, sin que Sinager ni nadie diga pío.







AULAS. A contrario sensu, como dicen los lic, la “people” de Sinager ni duerme de la preocupación por las clases semipresenciales. Le pelan el eje los estadios y los políticos, pero cuidadito con volver a las aulas.







ORATES. Biden le avisa a los orates antivacuna que su paciencia se está agotando y que, de un momento a otro, la cosa será obligatoria.