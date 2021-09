NELSON. Que ni crean, pide Nelson Ávila, que él ya no está con Libre, pero avisa que no votará por Xiomara, pero que sigue en Libre, aunque también busca una alianza con SN o con YR. Pero tampoco descarta que sea todo lo contrario. Categórico el hombre.







PAPI. A ver si algún diputado de “oposición” que aspira a la reelección -o algún alcalde- como para no dejarse dar carita del “papi”, también pide que no le paguen su salario durante los tres meses de la campaña. Ummm... Así llévatela.







SHOW. Como cuando les dieron el “aumentito” aquel de las 50 mil ranas de un solo pencazo. Varios diputados de “oposición” aparecieron haciendo show con la devolución del billete, en especies, pero el show solo duró un mes. Después todos se hicieron los curritos.







SERGIO. Por allí apareció Sergio Castellanos, el diputado refundidor ex de la UD, volándole candela a sus colegas del Pinu por haberse conectado al zoom del hemiciclo, incluidos LR y DG. Será.







GOL. Ajá, pero algunos de los enchuflados -como Quique Yllescas que es de los primeritos en aparecer en el zoom- se defienden como gato panza arriba y dicen que lo hacen para que los cachos no les metan gol. Ummmm...







BURRA. Qué necesidad hay de avisar que un gobierno X o Y iniciará un romance con los chinos pekineses. En todo caso, se toma la decisión una vez en la burra, y punto.







CHULEAR. Por eso dicen que Mel ya está resignado a no volver al poder, porque a cada rato -sin necesidad- se pone a chulear a los gringos.







NIÑA. Por tercer año al hilo, una niña es la presidenta del Congreso Infantil, y dirige las sesiones por el zoom desde Ocotepeque. Para que vean que eso del sexo “débil” era antes.







SELVA. Allí está otra vez HRW acusando al gobierno mexicano de expulsiones masivas de migrantes que ya han pedido asilo, sin ningún protocolo, y los van a tirar a la selva de Guatemala.







AMLO. Pero los izquierdistas de cafetín no oyen, padre... Solo recuerdos quedan de aquel discurso romántico y hasta poético de AMLO a los migrantes y su “derecho a migrar”.







TRISTE. Por lo menos en Tapachula vacunaron ayer a 150 migrantes catrachos. Por allá anda la “first lady”, como parte de una gira sobre el terreno para conocer, de primera mano, la triste realidad que viven los compatriotas.