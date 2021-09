GAIS. En su plan de gobierno Xiomara promete darle vuelta de calcetín a la educación para que ya no parta de la enseñanza biológica de hombre-mujer, sino que se incluya a los gais y a toda la comunidad LGTBIQ.







MITIN. La comisionada y Will Méndez ya se unieron oficialmente al señor de la televisión y el domingo aparecieron junto a él, en vivo y a todo color, en el mitin del centro.







NIÑEZ. Bajo la consigna “Para la niñez, las promesas que valen son las que se cumplen” hoy se instala el XXIV Congreso Infantil. Los cipotes serán recibidos por el propio Mauricio Oliva.







CHÁVEZ. Alarma en Human Right Watch porque Bukele está desmantelando la institucionalidad salvadoreña más rápido que Chávez. “I can’t believe it”.







FÚTBOL. A los mileniales, políticos y otras hierbas de aquí que pasan enamorados de Bukele, el desmadre de la guerra del 69 tuvo su clímax en un partido de fútbol.







BANDERA. Hace muchísimos años no se veía el irrespeto a la Bandera entre ambos países, pero, claro está, con ese discurso antagónico del orate tecnológico cualquier cosa puede pasar.







AFICHES. Para que después no lloren que nos les avisaron, reafirma Aníbal Ehrler, el power de Movilidad Urbana de la AMDC, que afiche mal colgado, afiche bajado e incinerado.







POSTES. Ya es tiempo de que nos avivemos. Solo aquí han quedado con eso de colgar afiches -o pegarlos con engrudo- en postes, señales de tránsito y hasta en los semáforos. ¡Bárbaros!







AÑO. Avisa Chávez Madison que, a partir del 25 de enero del otro año, los capitalinos tendrán la corporación municipal con más programas sociales de la historia.







BARATO. Otra aerolínea de bajo costo que confirma su arribo a Parlmerola, Aeroméxico, y se suma a Spirit y Volaris. O sea que ya no habrá necesidad de viajar hasta SPS para volar barato.







LIGAS. Avisa JOH que nadie está cerrando Toncontín, pero que Palmerola será el detonante del turismo y le abrirá las puertas a Honduras a competir en las grandes ligas.







AMLO. Despiadada cacería de migrantes de AMLO. El otrora poeta del “derecho a migrar” ahora los persigue hasta con perros amaestrados. Mandados al pie de la letra al Tío Sam.







PETÉN. Repudiable que la Guardia Nacional de AMLO va a tirar a los pobres migrantes a la selva del Petén, Guatemala, y allí que vean cómo se las arreglan. ¡Bárbaro!