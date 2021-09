ORDEN. Decía el pastor Mario Tomás Barahona que las vacunas eran parte de una conspiración para un “nuevo orden mundial”. Tampoco creía en la mascarilla. Su esposa también está grave.







HUELGA. Se acabaron la enrolada y los traslados domiciliarios, así es que ya están sabidos. Cuánta “people” quedó hule. Como Libre se tomó los registros municipales y el sindicato, también afín al olanchano, estuvo en huelga varios días.







DELITO. La Pao advierte que comete delito electoral no solo el que hace un traslado irregular, sino el que lo promueve, moviliza al cliente y hasta paga por eso.







CANTANTE. A ver si le piden al cantante, jefe de comunicaciones del “papi”, que mejore esos audios y videos que manda, porque los de Choluteca estuvieron fatales.







PLAN. Se volvió a lanzar Xiomara y siempre con un plan de gobierno “socialista”. No aprenden estos de Libre. El voto duro seguirá con ellos, pero para que consigan votos independientes, está como en los cuernos de la luna.







VOLVER. Xiomara prometió volver a las escuelas normales. Se dará cuenta de que hace añales que desaparecieron en todo el mundo, porque ¿qué puede enseñar un docente que apenas medio estudió tres añitos?







1976. Allí nomás, en Costa Rica, eliminaron las normales desde 1976. ¿Por qué creen que nos lleva medio siglo en educación?







TAJADA. El olanchano ha recibido una buena tajada de la deuda política desde 2013, pero no invierte un centavo en anuncios. ¿Dónde está el dinero? A ver si sus candidatos a diputados y a alcaldes le exigen apoyo.







PAPI. Intensa gira del “papi” el fin de semana por todos los confines del departamento de La Paz, incluida la cabecera, Santiago de Puringla, Marcala, en fin.







BURROS. El hombre de los burros dijo que su principal promesa es trabajar, trabajar y trabajar, no hablar casaca, porque de promesas nadie vive, y que su carta de presentación es la capital.







PERLA. Le tronaron las reuniones de Yani en la Perla del Ulúa y en Choloma. Lástima que MZR se dio vuelta en lo parejo y LZ no para de jorobar.







QUINTÍN. Le tronó la reunión de la juventud liberal en Choluteca, convocada por Quintín, en apoyo a Yani.







EXIGE. Carta de la Cancillería colombiana avisando que no encuentra explicación a la intervención de su paisana, la EEH, y exige una explicación, como Condorito.