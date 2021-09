PLAZO. Mañana domingo vence el plazo para la enrolada y votar en las próximas elecciones. El lunes lo podrán hacer, pero ya no entrarán al mentado censo electoral.



PLANCHA. La otra cosa que vence mañana son los traslados de domicilio. Y son muchos, por la plancha que dieron en la enrolada, que no le preguntaron a la “people” donde votaba.



VIEJA. Al diputado Edgardo Martínez -azulejo por Comayagua- le late que al final votarán con la nueva y con la vieja, porque hasta él está hule con el nuevo DNI y que, si no le dan luz verde a la vieja, ni él podrá votar.



PAPI. Para que vean que el “papi” no para de echar maceta, no esperó ni el fin de semana, y ayer tuvo misa en el altiplano central con sus candidatos a alcaldes y a diputados de Comayagua.



COLITA. Libre se une al PL en contra de la colita al presupuesto del CNE, por considerar que es un “manoseo” del proceso por parte del Ejecutivo.



TJE. Bateado el “Caballo de Troya” y sus caballitos en el TJE. Pero ni así se convence LZ y allí sigue en campaña en contra del partido que, sin ser nadie, le dio la candidatura y el CCCEPLH.



PLAN. Reaparece Xiomara, que ha estado perdida, y mañana presentará su plan de gobierno en un hotel capitalino.



MADURO. En esas redes juran que es el plan para terminar de refundir la patria, aunque los gringos le siguen haciendo las cruces al bigotudo, por sus amoríos con el Maduro venezolano.



JAMÁS. A propósito, el hombre de El Chimbo solo bromeó con una alianza opositora entre Yani y Xiomara, y la doña voló ayer a aclarar que eso no pasará jamás de los jamases.



DEDO. Para que vean que la consigna es mantener dividida a la oposición por aquello de “divide y vencerás”. Pero, como la “people” de Libre es ciega y no ve, que se sigan chupando el dedo. Así son felices.



AYOTE. Inaugurado, con bombos y fanfarrias, el CCG y avisa JOH que el Estado se ahorrará una millonada. Se les ahumó el ayote a unos y unas que hacen negocio en todos los gobiernos con el alquiler de edificios.



POPA. Pues, hombre, Hilario, Aeroméxico también viene soplando para Palmerola, así es que, la cosa va viento en popa. ¡Ahhh! y también con boletos baratos.



GATO. El peludo chapín se defiende como gato panza arriba en su página web por la venta de los móviles.