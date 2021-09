COVID. No creía en el covid, decía que era una “alucinación demoníaca” y hoy está grave. Su familia pide orar por él. Se trata del pastor Mario Tomás Barahona.







PELUDO. Allá en Miami columbraron al peludo de Axel López, más fresco que una lechuga, tranquilo, como Camilo, en una feria, buscando cazar incautos para sus “hospitales”. ¿Y la orden de captura internacional?







PLAN. ¡Eureka! Reapareció por fin y avisa que el domingo presenta su plan. El “papi” se lanzó el domingo, Salvador y Yani lo hicieron el lunes, así es que, solo la candidata de Libre no lo ha hecho.







LLANTAS. Saludes les deja el hombre de El Chimbo y pinta llantas de la “desgracia cristiana”. Dejó enchutados a los pobres, primero con la candidata presidencial, la pastora, y ahora él.







OLANCHO. Pepe Lobo no solo dejó embarcada a la DC con su candidatura a diputado por Olancho, sino con la tal alianza que tenía su presunto movimiento con este partido.







COLITA. El Kelvin no se explica por qué tanto brinco si el terreno es parejo con eso de la colita, y defiende, a capa y espada, su voto disidente en contra del decreto de las avengers.







BUKELE. Insiste Bukele en duplicar, de 20 a 40 mil, el número de efectivos de sus Fuerzas Armadas. Y para qué creen ustedes, ¿para combatir las maras con soldados? ¿No tendrá que ver con algún conejo? Ummmm...







JEFES. Madrugón y medio el de los jefes, cada quien por su lado, para dar el banderillazo de inicio de la fiesta del Bicentenario.







BCIE. Argueta, el muchacho de Lepaera, acompañó al hombre en el BCIE el año pasado. Este año ya no, pero, para los mal pensados, fue porque decidieron que cada quien hiciera su propio acto.







SOLO. Desmiente el doctor Carlos Héctor Sabillón que hayan aparecido niños contagiados de covid solo por asistir a clases semipresenciales, como asegura un pediatra.







AULAS. Tantos enemigos que tiene la educación que ya no hallan qué más inventar para no volver a las aulas.







POBRE. O sea, todo mundo se puede contagiar, todo mundo puede llevar el covid a su casa cuando viene de chupar del estanco, de rolear por el “mall”, del estadio, de la concentración política, del motel, menos los niños por ir a esa escuela tal por cual. Pobre pueblo pobre...