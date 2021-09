BANDERA. Hoy arranca la fiesta del Bicentenario con la izada de la Bandera y el grito de Independencia. Habrá actos paralelos en Palacio, en los bajos del Congreso y en el Juana Laínez.







AFICHES. Avisa la AMDC que le meterá fuego a todo afiche de cualquier político colgado en la ciudad, incluidos del “papi”, si llegara a colgar. Ojalá todas las alcaldías hagan lo mismo.







COLITA. Que les quiten la colita, le mandan a pedir las avengers del CNE al CN, vía decreto. A ver, dijo el cieguito.







CNE. A la Pao le late que hay partidos que quieren controlar el CNE. Ajá, ¿y quien manda allí no es el tripartidismo? ¿O a quién representa ella? Al menos que no esté por ningún partido, sino por una persona en particular.







ÚNICO. A los fans del turquito salvadoreño en estas latitudes, el hombre ya tiene lista la reforma constitucional para un sistema de partido único, como en China y Corea del Norte. Ja... je... ji... jo... ju...







UNIR. Aunque los que no se comen la tortilla así nomás creen que aquí vamos por el mismo camino, pero no por ninguna reforma constitucional, sino porque la “oposición” no se quiso unir y parece que está muy feliz con el PN en el poder.







ADMIRAN. La bulla es que algunos de Libre hasta admiran a JOH porque hizo todo lo que ellos quisieron hacer, incluido Palmerola, sin tanta casaca.







REDES. Siguen muriendo mujeres embarazadas por covid y los cipotes tampoco se quieren vacunar. Esas son las gracias de las redes fecales.







COSA. Indignante escuchar a un médico o a un seudopolítico llamando a la “people” a no vacunarse. Una cosa es que lo haga un penco ignorante, y otra alguien que bien sabe lo que dice.







AGUA. Y “pior” aun, algunos seudolíderes religiosos insinuando o diciendo que lo que le inyectan al cliente es agua destilada.







OMS. Una cosa es la política, y allí se pueden dar gusto diciendo lo que quieran, y otra la salud de la gente. Y eso de las vacunas todo lo que se dice y hace viene desde la OMS.







BIDEN. Por más que quieran defender ese desastre de la retirada de Biden de Afganistán, no se puede defender lo indefendible. El desmadre es la manera en que la hicieron aunque la haya iniciado Trump.







200. Pues, hombre, Hilario, hoy empieza a circular el billete de 200 yuquitas de Willito, así es que ya están sabidos.