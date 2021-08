PIPA. Salen a bailar videos donde el alcalde va custodiando, de cerquita, la pipa de agua. Todos los caminos indican que el hombre ya está cabal.



LIMPIA. La rectora cree que los trillizos de la Política Limpia no tienen ni la fortaleza ni la capacidad -ni los blanquillos- para contarle las costillas a los grandes tiburones sobre el billete que reciben en la campaña. ¡Vaya, jodido! Cómo les quedaría el ojito.



RNP. A punto de vencerse el plazo para los traslados y el sindicato del RNP sigue en huelga. Y adivinen quién le dio la personería jurídica.



COVID. El presidente del CCPN avisa que ha dado positivo al covid y se mantiene fuera de combate, pero con la esperanza de volver pronto, y reasumir el liderazgo en la campaña del “papi”.



ViDEOS. Anoche fue el lanzamiento del señor de la tele y en esas redes le sacaron a bailar videos de gente que traían de otros departamentos. Como PB aseguró que solo tendrían “people” de SPS.



LEAL. Anoche también se lanzó Yani y avisa que va con todo hasta sacar a los cachurecos del poder. Ha pegado entre el liberalismo su llamado al voto leal y en cascada.



VALLE. El fin de semana se le unió a Yani el popular Toyuya, candidato a alcalde del PL en San Lorenzo, Valle, y uno de los últimos bastiones que le quedaba al “Caballo de Troya”.



GIRAS. Solo Libre, como el olanchano tiene su propio canal, no manda nada a los medios sobre las giras de la candidata.



VOLVER. Prohibido olvidar, insiste JOH. Los mismos que pedían a gritos, “regresar militares a sus cuarteles” hoy amenazan con volver. Y ahora, jura, hasta pretenden desaparecer a las Fuerzas Armadas. “I can’t believe it”.



FERIADO. Avisa la Nicole que el Feriado Morazánico será del 6 al 10 de octubre, así es que a alistar maletas se ha dicho, papa... ¿Y el billete?



OMOA. “No me amenaces... no me amenaces...”, la ranchera que Guatemala le dedica a Honduras. Hace añales que están anunciando una demanda por el basurero de Omoa y neles pasteles.



BCIE. El proyecto del teleférico capitalino va viento en popa ahora que el BCIE ha entregado el estudio de factibilidad.



IGUALITO. El teleférico será igualito al de Medellín y se trata de un transporte masivo, que cubrirá sitios altos como la colonia Quesada, el mercado Zonal Belén y el cerro Juana Laínez.