CAMPAÑA. Pues, hombre, Hilario, hoy arranca la campaña, noventa días de “amor y paz”. Qué más le pueden pedir los hondureños a la Divina Providencia.







MAMO. Hombre, ya es tiempo que el CNE prohíba esos afiches en los postes de luz, o que la ENEE le cobre al que cuelgue su foto. Y, a los que pegan con engrudo, que las alcaldías los refundan en el mamo.







POSITIVA. A ver si se oye, padre... El cardenal Rodríguez, en su homilía dominical, ha instado a los candidatos a hacer una campaña positiva, de propuestas y no de gritos o mentadas de madre.







MACARIO. Triste adiós al segundo del recordado dúo de los hermanos Mejía, Livio Macario, quien falleció el pasado sábado, víctima de covid. Su hermano Delio murió el año pasado. Le cantaron por años al Partido Liberal y, en su última faceta, a Libre.







TRONÓ. Le tronó el lanzamiento del “papi” en Choluteca, junto a Mauri, como le dice a su otrora rival en las primarias, en El Redondel de la Fenach.







BURROS. El hombre de los burros y el number one del Congreso proclamaron la cuarta victoria consecutiva del PN, de la mano de la unidad en todo el país.







PAPI. “Quiero decirte, Mauri, que estoy firme... juntos estamos formando un gran equipo, pero no nos confiemos, faltan 89 días y tenemos que seguir trabajando fuertemente”, dijo el “papi”.







TRABAJO. Listos los estrategas del “papi” para mostrarlo ante el pueblo, dicen, como lo que es, diferente a todos los políticos, y que su genuina carta de presentación son sus burros, que significan trabajo, trabajo y más trabajo.







ROATÁN. Por los vientos que soplan y por los videos que han salido a bailar, el alcalde de Roatán estaría frito con las casi dos toneladas y media de coca que, según la ATIC, iba custodiando.







AVANCE. Pero, por si las moscas, el Central Ejecutivo y Yani exigen respeto a la presunción de inocencia, tanto de Jerry Hynds como del alcalde de Ojojona, y esperan que no se trate de una persecución política ante el avance del liberalismo.







CORTÉS. Humo blanco en el partido del señor de la tele sobre el despelote de las planillas en Cortés, pero en Choluteca todavía neles pasteles.







PRIMERA. El líder supremo del PSH avisa que ya le ofrecieron la primera diputación por Cholu al comisionado, que DR cedió su posición, pero que ni así lo han podido convencer.







CARAVANA. Sale otra caravana de migrantes hacia USA, solo que esta vez desde Tapachula, los territorios de AMLO, en la cual también van muchos venezolanos y haitianos.