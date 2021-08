IMAGEN. Que se pongan de acuerdo, por la imagen jurídica del país y lleguen a un arreglo amistoso, le pide la Liliana -expresidenta del CHE- a los ilustres de la ENEE y la EEH. Será.



CNE. Los y las ilustres del CNE tienen 48 horas para darle viento a todas las planillas del señor de la tele, incluidas las de Choluteca y Cortés, si no, el hombre amenaza con renunciar.



JUDAS. Jura SN que ya tiene identificados a unos “Judas” de su mismo partido, que están recibiendo billete, pero no dijo quiénes son ni de quién reciben la marmaja.



UNO. A todos los defensores a ultranza de Toncontín, que digan qué país de CA tiene más de un aeropuerto internacional. En todos solo hay uno, incluido Panamá, que tiene una economía hiperdesarrollada comparada con la catracha. Adivinen cuántos hay aquí.



OFERTA. Todos los aeropuertos en el mundo operan en función de la libre oferta y la demanda. Solo aquí se les ha metido a unos -y otros que lo hacen por puros intereses económicos- que se debe dejar tal o cual por puro regionalismo, lástima o nostalgia.



COMER. Eso está como que le pidieran a la “people”, que deje de comer hamburguesas o hot dogs y que mejor solo coma baleadas, porque es comida catracha.



AHORRO. La gente compra y come lo que quiere con su dinero, así también, hace uso de los aeropuertos y de las líneas aéreas que quiere, en función del ahorro de su bolsillo y de su seguridad al momento de volar.



CHÁVEZ. “Perro que ladra, no muerde”, manda a decir Chávez Madison en un mensaje, y hasta saca al apóstol Chago con su popular frase: “Componete, perro”.



PAPI. Le fue bien al “papi” en su gira de ayer por Copán, como para calentar motores, previo al cuasi lanzamiento de mañana, allá en Cholu.



RAMBO. Aunque dijo que no, allí estaba otra vez Quique Yllescas conectado en el Zoom del hemiciclo, con la casaca de que lo hace para votar en contra de lo que está en contra. Cómo no, chon...Por qué mejor no se cuenta una de Rambo.



PÍO. Solo los liberales reafirmaron que neles pasteles de volver a las sesiones virtuales, y le piden a sus amigos de Libre que hagan lo mismo, porque hasta ahora es la única bancada que no ha dicho ni pío de manera oficial. Ummmm...



TREP. Caramba, compa, como dice aquel, ese mentado TREP costará casi 500 millones de ranas, y solo será usado un par de horas. Qué tal. Vale que aquí sobra el pisto.



FALLA. Ajá, y todavía faltan los tales lectores de huellas. Y qué tal si el internet falla el “día D”, va a ser desmadre en esas urnas.