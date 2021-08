BURROS. Todo listo para el lanzamiento del “papi”, pasado mañana, en la Sultana del Sur. Allá va soplando con todo y burros.







SUERTE. Y dele que dele el olanchano con que van a quitar al “papi” para que siga JOH, y hasta pareciera más preocupado que los mismos azulejos por la suerte del candidato. Ummm...







ZOOM. Convocados los “papis” y “mamis” a sesión para hoy, otra vez por el zoom, porque como la “people” de Sinager mandó a decir que los diputados parecen niños y todavía no están listos para volver en carne y hueso.







SOMOS. Por algo bien dicen que en Honduras “somos diferentes”. Y es correctísimo. Lo primero que se debió abrir -las escuelas- es lo último que están empezando a medio abrir, y aun así es gran lloreta de todo mundo.







ÉXITO. Segundo día del Empleatón en Choluteca y en el Juan Pablo II aseguran que es todo un éxito.







FIESTAS. El propio JOH, en carne y hueso, lanzó ayer las fiestas patrias conmemorativas del Bicentenario de Independencia en el cerro Juana Laínez.







JUDAS. Por cierto que es la última inauguración de JOH de las fiestas independentistas. Para esta fecha, el otro año, sepa Judas a quién le tocará.







CÚPULA. En el acto participaron, también en carne y hueso, Mauricio Oliva y Rolando Argueta, los power de los otros dos poderes, lo mismo que toda la cúpula militar. Me entiendes, Méndez...







NECIOS. Caramba, compa, pareciera que los necios están ganando la batalla con su negativa a vacunarse. Al paso que va la cosa no quedará de otra que emitir un edicto declarándola obligatoria.







CHAMBA. Con solo que digan que a nadie le darán chamba -mediante acuerdo con el Juanca del Cohep- si no tiene las dos vacunas. O ingresar a cualquier lugar público.







CHUPAR. No digamos si decretan que ya nadie podrá chupar si no tiene las dos vacunas, que ya no le venderán ni guaro ni cervezas, hasta van a correr a vacunarse.







ISIS. Los talibanes no han ni terminado de instalarse en Kabul y ya reaparecieron los orates del ISIS. Más de 70 muertos dejó el atentado suicida.







MOJADO. A Biden le está lloviendo sobre mojado, no solo por el atentado, que dejó al menos 12 soldados de USA muertos, sino por lo mal que ha manejado el Pentágono su retirada de Afganistán.