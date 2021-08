ÚNICO. Honduras, el único país sin clases en toda Centroamérica, pero hoy arrancan las semipresenciales en varios municipios. Qué bien.







BURROS. El “papi” ha estado de viaje, pero ya casi viene de chuso de vuelta, porque este domingo tiene reunión con sus bases azulejas de Choluteca, junto a Mauricio Oliva. Allá lo esperan con todo y burros.







BUENO. Muy bueno el gran encuentro de unidad liberal de Yani y sus candidatos a alcaldes y diputados. Lástima que, mientras él trabaja por la unidad, el “Caballo de Troya” y sus pupilos trabajan por la división.







CABEZA. A la Alvarenga nadie le saca de la cabeza que el tripartidismo es un matrimonio consumado, que el PN es el esposo, el PL la esposa y Libre, la amante. Será. No hallan qué inventar.







BOZAL. La bulla es que Romeo y Julieta le jaló el aire a Fernando González, su candidato a la AMDC, por el desmadre del sábado en el Infop, y hasta le puso bozal. Será posible.







MORGAN. Otros dicen que le jaló el aire, porque a él también se lo jalaron. ¿Quién? Que lo averigüe Morgan, papa...







DIABLO. Ajá, y supongamos que en el MP ratifican eso de la diosa Temis sobre el amparo de los partidos de maletín, dónde pensarán a meter a tanto diablo con tan poca agua bendita.







MESA. En los dorados tiempos de la pandemia habría cerca de 30 diablos en cada mesa electoral, encaramados unos sobre otros, será. Sean serios, hombre.







PESA. Se vuelve a abrir la pesa en los aposentos de las Avengers y del Kelvin en el CNE, con la recepción y apertura, hoy jueves, para la contratación de los sistemas para la tal huella dactilar y otras hiervas.







LEÑA. Mejor así, que las ilustres del CNE informen con un tuit o un comunicado, y no se pongan a hablar hasta por los codos. De por sí aquí la “people” anda de mírame y no me toqués, que con cualquier babosada explota, y las susodichas echándole más leña al fuego.







APENAS. Eso estaba medio bien en los 80, cuando el país apenas regresaba a esto que llamamos “democracia”, pero que en pleno siglo XXI los altos funcionarios del Estado pasen como loros en guayabal es inaceptable.







INVENTA. Pero los que ya no se chupan el dedo no le creen ni el bendito a Mel y estiman que el hombre solo busca mantener su perfil como el gran “opositor” de JOH, y por eso inventa lo que sea.