TALIBANES. Vaya, para que vean, Biden está muy preocupado por los talibanes y por los aleros de Bin Laden y avisa que mandará tres millones de vacunas a Afganistán. Ajá, ¿y las de aquí? Vale que Honduras es “gran aliado”.







ZEDES. Yani y Mario Segura, jura Marvin Ponce, votaron a favor de las tales ZEDE y ahora se “rasgan las vestiduras” volándoles candela. Será posible. “I can’t believe it”.







CURRITO. Por enésima vez le mandan a decir a LZ que liquide el billete -13.7 millones- que le dieron para las primarias. Solo que esta vez, como ya se cansaron de que se esté haciendo el currito, le dan un ultimátum de 72 horas.







PLAZO. El plazo fatal se lo da el CNE, no el CCEPL, porque si no, allí va a salir haciéndose la víctima denunciando “persecución” de YR y compañía.







PRESUMES. Para que vean que la honradez no es un eslogan, sino una conducta de vida que se demuestra con acciones, no con palabras. Bien dice el dicho aquel: “Dime de lo que presumes y te diré de lo que adoleces”.







LADRÓN. Luis Zelaya le ha querido arrebatar la bandera anticorrupción a Nasralla y llama ladrón, tarifado y delincuente a medio mundo. Ahora el CNE, si no rinde cuentas, mandará su caso al MP. No tarda en salir denunciando “persecución de los corruptos”.







TOMMY. Allá en Jerusalén columbraron bien acaramelados al Tommy y a Chávez Madison, como parte de la delegación oficial. El Tommy era -se supone- el hombre fuerte de Mauricio Oliva en Valle.







EVELIO. A otro que columbraron encaramado en el “air force one” catracho es a Evelio, el power de Vida Abundante, brother de Asterio y tío de Samuel Reyes, el ex de Defensa.







EBALITO. Otro que anda en Jerusalén es Ebalito, el expastor y próximo presidente del Congreso si el “papi” se queda con la guayaba y, de paso, con los actuales dominios del cholutecano.







DNI. Avisa el Brevé del RNP que, a partir de hoy, inicia la entrega de la llevada y traída DNI en 70 municipios de la “res-pública” y mañana lo harán en la UPNFM de la capital, con cita.







ALCALDE. Masiva reunión colorada en SPS de los otrora tres movimientos del PL en apoyo a Toñito Rivera para convertirlo en el próximo alcalde “jampedrano”.







TODOS. Ya los candidatos a alcaldes y a diputados que sacó LZ están con YR, el candidato del PL, pero LZ no se convence.