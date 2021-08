CHIMBO. La bulla es que el hombre de El Chimbo deja -o le pidieron que dejara- la “desgracia cristiana” y ahora apoyará a Yani. Parece que su amigo lo tiene tatarata.







TOMÉ. Reaparece René Adán Tomé, en carne y hueso, e interpone apelación en el CNE contra la inscripción de planillas del señor de la televisión.







GORDO. Los cachurecos andan brincando en una pata de la felicidad, porque el “papi” -dicen- se sacó el gordo con la posición en uno de los extremos de la sábana, como le tocó a JOH en 2013 y 2017.







PACTO. Pero ya apareció el Barquero diciendo que a saber si el PN tiene pacto con el mero cachudo o que le fumaron el puro a los del CNE, porque no es posible, dice, que en tres elecciones al hilo salgan en la misma posición.







SUAVE. Al suave le está diciendo a la Rixi y a la Pao -las Avengers- que están aliadas con los cachurecos, porque la dupla tiene pintado al pobre Kelvin a la hora de las decisiones.







FALSO. El Kelvin pide que lo registren, que él no ha tenido vela en la irrupción de una de las turbas al Infop, que eso es falso de toda falsedad.







SIETE. Sepa Judas qué querrá decir, pero la Alvarenga jura que Libre le hace los “siete quiebres del gato envenenado” al PN. ¡Ahhh! y que el tripartidismo está integrado por un esposo, una esposa y una amante. Será.







PAPI. Por allí circulan varias encuestas privadas, aunque no les guste a los ilustres, pero las encabeza el “papi”. Le sigue la doña y SN.







LEY. Ajá, ¿pero deben o no tener derecho preferente los grandotes, como dice el artículo 254 de la Ley Electoral? Eso debería ser motivo de debate. Muchos creerán que sí, no solo por ser mayoritarios, sino porque fueron los únicos que realizaron primarias.







DEUDA. Ajá, y cuenta de qué -dicen- un partido de maletín debe tener los mismos derechos que uno grande, cuando todo mundo sabe que solo buscan la deuda política.







ÁÑEZ. Para que vean la “bendita” comunidad internacional, la pobre Jeanine Áñez sigue en el mamo por orden del desalmado Evo, enferma, y nadie dice ni pío. Mal indio.







GRUPO. Ni la mentada Bachelet, de los derechos humanos de la ONU, ha dicho pío. Solo porque la Áñez no es de izquierda. Para más un grupo de expresidentes -menos de aquí- le acaba de pedir a la ONU y a la OEA que intercedan por ella.