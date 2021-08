SPUTNIK. Gracias al desmadre en el CNE, nadie le paró bola a la llegada de las otras veinte mil Sputnik de la segunda dosis el sábado. Hoy las empiezan a aplicar.







FUEGO. Ajá, si como dicen que por la víspera se conoce la fiesta, ya se imaginan cómo estará la cosa en noviembre. Vea y los activistas no terminen de zamparle fuego al país.







CERO. Insólito que en la tarde se dio el primer relajo cuando el abogado del perrito Sky calló a la Rixi y, en la noche, a la hora de la humazón entre activistas cachurecos y de Libre, cero chepos y cero chafas.







SHOW. El capi Santos Orellana hizo su propio show y se dio gusto insultando y casi que agrediendo al Kelvin, el concejal, en medio de todo el zafarrancho.







CODOS. El clavo se lo echan a la Rixi porque se puso a hablar hasta por los codos -como si estaba en un mitin político- y, a la hora de la hora, se enredó todita cuando anunció el “derecho preferente”.







ÁNIMOS. En vez de volar lengua por casi una hora, lo primerito que debió hacer la Rixi fue aclarar que no había tal preferencia de los tres partidos -PN, Libre y PL- en la papeleta, porque ella bien sabía que los ánimos estaban caldeados por esa denuncia.







PAPELITO. Lo que ella quiso decir y González -el de Romeo- no la dejó terminar, era que los tres partidos de las primarias iban a ser los primeros, pero en sacar el tal papelito.







254. Esto porque desde el viernes alguien regó la bomba de que el PL, PN y Libre no entrarían al sorteo de la chica y encabezarían la papeleta, por lo que dice el artículo 254 de la Ley Electoral.







REGLAS. Ese artículo dice que el CNE “debe definir y aplicar las reglas del sorteo, reconociendo el derecho preferente en cuanto a su ubicación a los partidos políticos que hayan participado en el proceso electoral primario”.







OLLA. La cosa es que el tripartidismo ya había decidido someterse al sorteo en igualdad de condiciones, como lo dijeron el mismo Chávez Madison y el de los chocoyos cuando llegaron temprano -300 de la tarde- al Infop, pero como la Rixi empezó a dar vueltas y vueltas, se paseó en la olla de leche.







COLITA. Solo en el nivel electivo de diputados el tripartidismo estuvo buscando un acuerdo para aplicar ese artículo, pero nunca aterrizaron porque Libre pedía que a cambio le quitaran la colita al presupuesto del CNE.