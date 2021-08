SORTEO. Pues, hombre, Hilario, hoy por fin será el sorteo de la chica en el Infop, para la ubicación de los candidatos en el edredón.



DEDOS. Todos los candidatos están cruzando los dedos para salir de primeros, sobre todo, para que sus pupilos al Congreso encabecen la papeleta.



JUSTIFICAR. Pero, si no, cada quien empezará a justificar su posición. Si salen de últimos, que los “últimos serán los primeros”, si salen en medio, que ni a la izquierda ni a la derecha, “justo en el centro”, y así, como la viejita cuando la bajaron del tren.



IHCAFÉ. Que aprendan a leer, le piden los caficultores de verdad, no como Asterio, a la “people” del Ihcafé, y les devuelvan los 42 millones que saca a bailar el informe del TSC. Pero, no se oye, padre...



DÓNDE. Al suave LZ se sigue haciendo el currito y, hasta el sol de hoy, no ha rendido cuentas -como manda la Ley que tanto dice respetar- del billete que le dio el CNE. El Central Ejecutivo ha pedido, por enésima vez, que investiguen “dónde está el dinero”.



FACTURAS. El CNE -como órgano rector de los procesos electorales- desembolsó fondos a los tres partidos que fueron a internas, pero para el proceso, no para pagar guaruras, hoteles, hamburguesas, consultores, banners, en fin, como aparecieron facturas en el CCEPL.



DÚO. Pero, en el CCEPL no pierden la esperanza que, ante los oídos sordos del CNE, tal vez el dúo dinámico del CNA se anima y le entra al caso. Ummm...



KILLA. “I am sorry”, manda a decir Killa, pero todavía no se puede volver a las presenciales en el hemiciclo.



DÍA. Pero, que no se preocupen, le avisa a los que piden a gritos ponerle fin al Zoom del hemiciclo, porque, el día menos pensado, dan la luz verde. Será.



LISTO. Hoy sí todo listo para el inicio de operaciones de Palmerola, el próximo 15 de octubre, y todos los caminos indican que Toncontín pasa a “mejor vida”.



LUNES. Avisa Alba Consuelo que hoy arriban las otras 20 mil Sputnik de la segunda dosis y, como la cosa ahora es friendo y comiendo, el próximo lunes las aplicarán.



SEGUNDA. Por eso, la jefa de la Sesal pide que nadie se aflija ni se afloje, porque todos los Sputnik tendrán su segunda dosis.



BIDEN. La bulla en la capital federal es que los talibanes serán la pandemia que se reventará las aspiraciones de Biden a una reelección, como le pasó a Trump con el covid.



MILES. A ver si en Hollywood ruedan una nueva película de Rambo en Afganistán. Veinte años de ocupación, miles y miles de millones de dólares gastados para que, en menos de una semana, el Talibán tomara el poder.