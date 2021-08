TAMAL. A ver si hoy llegan empresas a ofertar para el mentado TREP. Como Chuy jura que el tiquillo ya tiene el tamal armado para que gane Thomas Procesing Sistem. Será.







PICO. ¡Uyyy! el “papi” y Mauricio Oliva por poquito y hasta se dan un pico en ese efusivo abrazo que se dieron anteayer, y lo mismo hicieron Chávez Madison y Juan Diego.







UNIENDO. Para que vean que los cachurecos siempre se terminan uniendo, mientras los “opositores” siguen agarrados de las greñas, y ahora se sacan a bailar hasta cosas personales.







BESO. Pero, pregúntenles a los seudoopositores, ya van a decir que el “beso de Judas”, que no sé qué, que aquí que allá, y que todo es para taparle el ojo al macho. Así llévensela.







APLAUDE. El de los chocoyos ha sacado a bailar un video el que aparece el señor de la tele denigrando y volándole candela a la Gallup, la misma encuestadora que ahora aplaude, porque lo saca ganando. Será. Va a estar caliente la campaña.







CNE. Insiste la Rixi en que les hicieron la ponga con la colita en el presupuesto y la Pao manda a decir que el CNE “no debe ceder autonomía”.







HUEVOS. Ya días no se sabía nada de la guapa palillona, desde que salió del mamo, hasta antenoche cuando la ATIC la pescó junto al nuevo extraditable. La campana la salvó. Con razón dicen que, gallina que come huevos...







EXCUSA. Avisa el terror de los periquitos que en septiembre estarán vacunados todos los docentes. Vea y no se escondan para seguir con la excusa.







AIRE. Ajá, y cuando todos estén vacunados, dirán que volverán a las aulas hasta que inyecten al último cipote y, cuando eso ocurra, dirán que mientras no pongan alfombras y aire acondicionado en las escuelas, neles pasteles. Pobre, pueblo, pobre...







AÉREAS. Ajá, y si quieren que las líneas aéreas prefieran Toncontín en vez de Palmerola, porqué también no les piden que, si no es mucha molestia, vayan a La Ceiba y Roatán.







REGLAS. Deberían volver a estudiar las reglas de la oferta y la demanda. Es como que en la campaña -que ya se acerca- alguien le reclame a los medios que porqué solo pautan a tal o cual candidato.







BOLETOS. La “people” viaja a SPS y hasta San Salvador por los boletos baratos, y no va a viajar a Comayagua, donde volará Spirit, Volaris, en fin...