SHARIA. Los talibanes han llegado bien mansitos esta vez, y hasta prometiéndole el sol, la luna y las estrellas a las mujeres, solo que en base a la Sharia. Ummm...







BURKA. Juran -pero no por Alá- que dejarán trabajar y estudiar a las mujeres, que no les cortarán los dedos por pintarse las uñas ni las orejas por usar aritos ni la cabeza por no usar burka.







CHÁVEZ. Con tal y no sean como Chávez, cuando ya le habían dado en el tuste y lo dejaron volver, porque regresó con un crucifijo, hincándose y pidiendo perdón.







MANITO. Los cachurecos, en vez de echarle una manito a otros candidatos, para frenar el avance de otros, terminando de ponerles la lápida con la compra-venta de diputados colorados.







EEH. Apoyo total de la bancada azuleja al anuncio de Leito de caerle a la EEH y al plazo de los 10 días para que se ponga clara con sus obligaciones.







BOLO. Hay opiniones divididas ante el peligro de una demanda internacional por parte de los colombianos, que no han cumplido, pero como el hombre de El Chimbo dice que ganarle al Estado es como pegarle a un bolo.







TREP. “Apunte el nombre de la empresa que manejará el TREP”, manda a decir Chuy Mejía, el ex de la ENEE, y jura que la presentación de ofertas de este viernes solo es para taparle el ojo al macho, porque el ganador ya está escogido. Será.







TICO. El clavo se lo echan al asesor tico, a quien, según Chuy, lo corrieron del CNE de su país por un movidón. Y aquí también hay “corrupción y movidas” con eso del TREP, jura. Será posible. A ver qué dice el mulá.







RIXI. Pero la Rixi le contesta que “el que las usa, las imagina”, aunque no niega ni confirma la denuncia de Chuy, porque, cómo va a saber, dice, quién puercas va a ganar.







LUZ. Pues, hombre, Hilario, luz verde en los aposentos del CNE a la alianza entre el señor de la tele y la bailarina, así es que ya saben.







MIEL. Aunque la bulla es que no todo es miel sobre hojuelas en ese híbrido político, como pasó con Libre en 2017 y por eso, dicen, el olanchano se dio vuelta.







HIJA. Enormes muestras de pesar recibe el colega Gustavo Palencia por la pérdida de su hija mayor, por covid. QEPD.







OMOA. Sepa Judas qué estará esperando la “people” de Mi Ambiente para demandar a chapinlandia por todo ese basural de Omoa, si ya se agotaron todos los recursos.