RENUNCIAR. La bulla en las filas azulejas es que hay una diputada y candidata a la reelección por FM que no tarda en renunciar porque resulta que en los barrios no la quieren ver ni en pintura ni los mismos de su partido por sus negocios con mascarillas y otras hierbas.

LIKES. No hallan qué inventar. Asegura YR que hay candidatos que han confundido los likes de las redes con votos. Será posible. Al que le caiga el guante…







SORTEO. Para anoche se esperaba el anuncio, por fin, de la fecha del sorteo de la chica en el CNE. Del incumplimiento de esa parte del mentado cronograma electoral no hablan.







CLAVO. El sorteo de la chica tuvieron que haberlo hecho despuesito de la convocatoria del 26 de mayo y, hasta el sol de hoy, neles pasteles. El clavo se lo echan a la alianza de SN y la bailarina.







HUELLAS. Del RNP mandan a decir que no es a la zumba marumba que van a soltar las huellas de los catrachos, así es que todavía no todo está dicho y escrito con la tal huella dactilar.







DNI. Por lo menos Kattán ya mandó a decir que la pueden tomar del DNI de cada votante, pero la base registral no se la pueden dar a nadie. La jodida es que no en todos los DNI es legible.







LUZ. Ajá, y si no hay internet -y quizá ni luz- en todos los recintos electorales, cómo puercas pensarán hacer para enviar esas huellas. No tardan en salir otra vez con lo del “boicot”.





CLASES. Avisan desde varios municipios de tierra adentro, que ellos desde febrero están en clases semipresenciales y hasta presenciales, con solo agua y jabón.







TERRENO. Así lo ha dejado al descubierto un reportaje de investigación -sobre el terreno- de EL HERALDO. Tal vez les da un poquito de vergüenza a los dirigentes magisteriales de la capital.







GOLPE. Desde donde se vea, el regreso de los talibanes es un golpe casi mortal para Biden y se ha venido a pasear en su liderazgo a tan poco tiempo de su llegada a WH. Solo se recuerda la caída de Saigón en manos del Vietcom.







PILOTO. Ajá, pero solo para que vean que hay hondureños en todos lados, en el aeropuerto de Kabul está un piloto catracho, funcionario de la ONU, viendo cómo ayuda a organizar el desmadre con el aterrizaje y despegue de aviones.







FELIZ. La izquierda de cafetín de estos lares -incluido el olanchano- anda feliz, por el regreso de los talibanes, que ayer ocuparon hasta el “altar Q” de allá.