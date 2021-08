SPUTNIK. ¡Llegaron los rusos! con las 20 mil Sputnik, así es que ya se salvaron los viejitos y la muchachada de la prensa que se había ido en la chalana con la primera dosis. El próximo jueves inician los puyones.







MEJOR. Unos colegas periodistas no quisieron esperar y prefirieron apoyar a la UNAH como conejillo de indias.







QUÓRUM. Avisa LR que se tomó la molestia de contarlos uno por uno y sí había quórum en la sesión del Congreso, no como dicen la bailarina y Jary que no había, y anuncia que publicará la lista, porque hay unos que hablan paja y, a la hora de los tiros, se dan vuelta.







GRANJA. Gran encuentro liberal en la granja del italiano, en Siguatepeque, con participación de candidatos a alcaldes y diputados de todas las corrientes.







QUINTA. Lástima que el “Caballo de Troya” y compañía no descansan lanzando veneno día y noche. Cualquier mal pensado creería que hasta son quinta columnas de otros partidos.







CHALECO. Pues, hombre, Hilario, ya oyeron, candidato o funcionario cachureco que no trabaje, es pa... fuera que va, papa. “Corte de chaleco” anuncia el “papi”.







BURROS. Se viralizó el video del “papi” manejando su carro, con sus burros y en plática con Chávez Madison, sobre sus planes una vez que llegue a la guayaba.







TRABAJAR. Además del corte de chaleco, el “papi” dice que no hay que darle tantas vueltas a la babosada, que lo importante es tomar decisiones y ponerse a trabajar, trabajar y trabajar.







SACAR. “Vos sabes, David, solo nosotros los hondureños podemos sacar a Honduras adelante, creyendo en nosotros mismos... aquí nacimos, aquí crecimos, aquí vamos a morir”. Vaya, para que vean.







CALI. El “papi” también estuvo en la capital industrial, donde le dijo a “Cali” que, si Dios le da la oportunidad de gobernar el país, tendrá todo su apoyo y “vamos a hacer más grande a San Pedro Sula y a Cortés”.







FERIA. El señor de la televisión tampoco ha parado echando maceta y el fin de semana anduvo con su Iroshka en la Feria del Agricultor, donde la “people” le dijo, que “usted es el único que puede salvar a Honduras”.







OLLA. La comisionada sabe todo sobre la vendida que le dio el olanchano, jura SN, y que en su momento destapará la olla. Será.







MILES. Saludes les dejó el presidente de Afganistán y, patitas pa... que te quiero, papa... Tantos muertos y tantos miles de millones gastados, primero por la URSS y luego por USA, para que los orates talibanes vuelvan.