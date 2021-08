ORDEN. Las cosas con la tal EEH están al rojo vivo y el Estado por fin decidió echarse el “trompo a la uña” ante tanta irresponsabilidad e incumplimiento del consorcio eléctrico que, al final, es el pobre pueblo pobre el que paga las cuentas.

INTERESES. Lo malo del caso es que parece ser que se ha cruzado en el camino un político de patio que está buscando llevar agua a su molino de cara a las elecciones, ¿entonces? ¿Y el país? ¿Y los intereses del pobre pueblo pobre?



DEFENSA. Por lo menos la Procuraduría está demostrando que está del lado del pueblo y la Sala de lo Civil también ya mandó un mensaje claro y directo. Vamos a ver si la SAPP está hecha de la misma madera.

CHUCHO. A Hondutel ya solo falta que la orine un chucho. Ahora es que hasta le cortaron la luz por falta de pago y la bulla es que el SANAA también no tarda en caerle.



ARAÑAS. La otrora “gallinita de los huevos de oro” ahora no tiene ni para pagar salarios y le debe casi 500 millones de yucas a la EEH. De dónde telas, papa, si no hay arañas.



GRACIA. Ajá, y si ya no piensan invertir un centavo en la pobre Hondutel -para no gastar pólvora en zopilote- por qué mejor no le dan el tiro de gracia de una vez y la pasan a “mejor vida”.



BATERÍAS. La bulla es que todos los partidos enfilarán sus baterías al próximo Congreso de la “res-pública”, por aquello de la elección de la nueva CSJ, el nuevo FG y el FSC. Pero, no es por el tilín-tilín, mal pensados. ¡Bárbaros!



LOCO. Donde hay un loco, que no hayan dos, le manda a decir el olanchano al suave al señor de la televisión, luego de los “saluditos” de asesino, vendido, traidor, come cuando hay, saltatapias, robagallinas...



ATAQUES. Melito, el hijo menor del olanchano, dice en un tuit que los ataques de Salvador a su papi y a su mami “solo demuestran su bajeza y lo cobarde que es”. Será.



TITÁN. Avisa JOH que no hay día del mundo, cuando sale a chambear, que su perro Titán no salga a despedirlo. “Mi leal amigo”.



CABALLO. Y en otro mensaje dice que, quien se gana la confianza de un caballo, “se ha ganado un amigo para siempre”. ¿Mensaje codificado? ¿Para quién? Ummmm...



SOPA. Feliz, como una lombriz, el “papi” tomando sopa de pollo en un mercado, con tortillitas bien calientitas servidas en canasto.