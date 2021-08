ZOOM. Todos los caminos indican que en el hemiciclo vuelven a las sesiones, en carne y hueso, y que el zoom pasará a “mejor vida”. Mauricio Oliva ya dio la orden.







BUKELE. Vaya, para que vean, Bukele ya tiene listo el proyecto para ampliar el período presidencial y, qué más creen ustedes... adivinaron: la reelección presidencial alterna.







GRAN. Llega equipo con tecnología de última generación para Palmerola, así es que ya solo queda esperar el 15 de octubre, para la gran apertursa.







CIIE. El regreso a clases semipresenciales, anuncia el CIIE de la UPN. Allí tienen a sus hijos la mayoría de los dirigentes magisteriales.







PADRE. Ajá, ¿y la UNAH? El alma nutricia, como le encanta decir a Oswaldo, debió ser el primer centro de estudios, desde febrero pasado, en arrancar con los pilotajes. Pero no se oye, padre...







AZORRAR. Vale que el terror de los periquitos ya no se deja azorrar por la seudodirigencia y avisa que el 26 de este mes, llueva, truene o relampaguee -como les encanta decir a aquellas que dijimos- arrancan las semipresenciales.







BUENO. Lo bueno es que hay gran cantidad de escuelas y de maestros de verdad, que hace meses que están en clases. Ojalá que cuando acabe la pandemia les reconozcan.







ALIADO. Caramba, compa, como dice aquel, sepa Judas qué bicho les habrá picado, pero el señor de la televisión hoy sí le ha tirado a matar a Mel Zelaya, su otrora gran aliado.







VENDIÓ. “Cuando yo venga, vamos a tener algo superior a lo que tiene el vendido de Mel Zelaya, para tu información -le dijo a un periodista allá en Lempira-, para que se lo transmitas a él y a su mujer (Xiomara Castro), Mel Zelaya me vendió”.







70. “Me vendió en las elecciones pasadas a cambio de diputados y a cambio de 70 millones de lempiras y de puestos en el Consejo Nacional Electoral”, jura y perjura Salvador. Y Mel, qué le irá a responder ante este nuevo tapazo.







MATADO. “Así que, agregó, con Mel Zelaya hay que tener mucho cuidado, es una persona que ha matado personas en su carrera y oportunamente lo voy a dar a conocer”. ¡Vaya, jodido!







CINCO. El señor de la tele dijo que en 2017 Libre sacó 31 diputados gracias a él y que en las próximas elecciones no pasará de cinco diputados. ¿Será? Cada semana sale con sus tapazos el hombrón...