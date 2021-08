EEH. El Juanca jura que ese clavo de la EEH le costaría a Juan Pueblo no menos de 300 o 400 millones de verdecitos en un arbitraje. Ajá, y quién los pagaría, Leito Castellón o el pobre pueblo pobre...







MEJOR. Es cierto que los colombianos no han cumplido ni con la reducción de pérdidas ni con las inversiones, ¿pero no sería mejor dejarlos terminar si ya solo les queda año y medio?







NOMBRE. Tanta alharaca por las tales ZEDE y seguro que, gane quien gane, siempre las dejará. Lo único que harán será disfrazarlas con otro nombre.







CHAMBAS. Por lo menos el señor de la televisión ya dijo, y es lo correcto, que deberán someterse a las leyes nacionales. Pero no pueden dejar ir las pocas chambas que hay.







NADA. Lo divertido es que los mismos que critican las ZEDE y que no quieren saber nada de inversión extranjera, son los mismos que juran que aquí nadie viene a invertir por la “dictadura” y no sé qué.







JUICIO. Hombre, deberían calmarse, tener juicio y no actuar de manera tan impulsiva. Se supone que son profesionales, no niñitas de escuela, y no se deberían dejar ir sin paracaídas por cualquier cosa.







JEFES. Un funcionario o funcionaria pública, lejos de pasar alarmando a cada rato a quienes pagan su salario -el pueblo- deberían actuar con mucha prudencia y mesura. Pero, por desgracia, pareciera que no se deben a la gente, sino a sus jefes.







LOBO. Ahora es que por cualquier cosa van a salir con el cuento de que allí viene el lobo. Ajá, y cuando el tal lobo venga de verdad -por virtud de componendas políticas de sus jefes- ni una ni otra dirá ni pío.







BOICOT. Y dele que dele con el mentado TREP. Estornuda alguien, ¡auxilio! el TREP está en peligro, ¡help! boicot a la vista y que no sé qué, que aquí que allá.







PELIGRO. Que se alisten la EEH y la madre naturaleza porque cada vez que se vaya la luz o llueva, ¡auxilio! el TREP está en peligro.







NIÑAS. Pero que les quede de experiencia en Palacio, porque al día siguiente hubieran mandado a publicar el tal decreto de la fast track. Las niñas que son lloronas y los ilustres que las pellizcan.







SUEÑO. Los liberales por lo menos están haciendo bulla. Qué bien, porque por los vientos que soplan en las encuestas parece que el olanchano por fin cumplirá su sueño de verlo enterrado.





CRUZADOS. En la UNAH es desfile de “cruzados” de las Sputnik y otras hierbas.