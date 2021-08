ROATÁN. Ajá, si el brinco es por la inversión extranjera en las tales ZEDE, por aquello de la soberanía y otras hierbas, ¿cuál es el problema si quien invierte es una alcaldía catracha?, en esta caso la de Roatán.



PATAS. Será que el alcalde y los regidores de Roatán son gringos, alemanes, franceses, soroguaras, en fin. No quieren extranjeros y tampoco indios patas rajadas. ¿Entonces?



COLÓN. Otros ilustres alarmados porque están vendiendo terrenos en Guanaja, si en todas esas islas es gran cantidad de gringos y europeos que viven y tienen casas o edificios allí -porque alguien les vendió- desde los tiempos de Colón.



HOTELES. Esos lujosos hoteles de Roatán, que existen desde hace añales, de quién creen que son. Serán de algún tolupán o de algún lenca. Pero le han metido a la “people” que están vendiendo el país en pedacitos.



SPUTNIK. Avisa Alba Consuelo que hoy sí, este domingo, ni un día más ni un día menos, arriba la segunda dosis de las Sputnik de Putin, así es que ya están sabidos. Pero solo vienen 20 mil.



CRUCE. Pero, como Chelato decía que nunca se sabe, la Sesal ya le dio luz verde al cruce de la Pfizer con las Sputnik de Putin.



HARINA. Si habrá o no internet en cada recinto electoral para el mentado lector de huellas, esa es harina del costal del CNE, no del RNP, manda a decir Kattán.



NUBE. Ajá, y eso de la nube, qué tal si el día de las elecciones hay una tormenta eléctrica y se caen todos los datos, y luego se deja venir hasta una lluvia de peces, como en Yoro.



TREP. Vaya, para que ya dejen de llorar, el Kelvin ha confirmado que esta semana se lanzan, desde veinte mil metros de altura, en busca del llevado y traído TREP.



GORRA. Tanto pleito por el TREP y es lo mismito que hacen los medios el día de las elecciones, una vez cierran las urnas, solo que de gorra, mientras que la empresa que contratarán se echará una millonada.



PISTO. Vale que aquí nos sobra el pisto, y tiempo es lo que nos hace falta para gastarlo, como dice un colega.



MALOS. Lo más divertido es que el día de las elecciones sobrarán los malos perdedores, como el Caballo de Troya, que no reconocerán los resultados aunque les hayan montado maceta hasta por debajo de la lengua.



MESSI. Solo Chente Fernández, el hombre de las Mujeres Divinas, ha logrado medio hacerle cosquillas al culebrón de Messi.