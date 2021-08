CLAMOR. Crece el clamor para que mejor le den “cristiana sepultura” a la mentada Política Limpia, porque no es más que un elefante blanco, que solo persigue bubuchitas y neles de tiburones y ballenas.







TEMIS. “Misión cumplida”, mandan a decir los ilustres del Tribunal de Justicia Electoral. Otro elefante blanco, si al final reimundo y medio mundo, va a terminar en la salita de la diosa Temis.







VENDIÓ. “Mel me vendió...Mel me vendió”, fue lo otro que el señor de la televisión le gritó a Mario Moncada, el brother de la Rixi, a quien también tildó de “árbitro corrupto”.







CHINA. A los que cuestionan el Zoom del hemiciclo mientras se llama a clases semipresenciales, lo del Congreso puede ser una cuestión política, porque todos los Congresos son políticos, aquí y en la China.







BURROS. Pero la educación son otros cinco pesos. Ahora, si un padre de familia no quiere mandar a sus hijos a la escuela, que no los mande, si es decisión de cada quién si quiere tener hijos burros o hijos educados y profesionales. Punto.







TATAS. Y, si es por temor al contagio, allí andan los tatas con los cipotes de jolgorio en jolgorio y los docentes en las concentraciones de Libre y en los chupaderos. Y ahora hasta en los estadios. Será que allí no hay covid-19.







ROLLO. Kattán no sabe por qué tanto brinco si el terreno es parejo con ese rollo del enrolamiento, la entrega del DNI y la subsanación de las inconsistencias. ¿Estáis oyendo...?







ZEDE. Por allí andan unos regidores de la AMDC, haciendo alharaca con una moción para declarar la capital libre de las tales ZEDE, y están más alineados que los extintos “no alineados”.







HUMO. Los “alineados” bien saben que, en el fondo, el mismo “papi” no está de acuerdo y por eso se hace humo cuando la muchachada le quiere preguntar de esa cosa.







COVID. Avisa EAL que ha logrado vencer al covid-19 y que no tarda en empezar a hacer calistenia, para regresar a la cancha, y reincorporarse con todo a la campaña.







NELES. A oídos de aquellos que piden sesiones en carne y hueso, Mauricio Oliva manda a decir que todavía neles pasteles, porque el hemiciclo es muy encerrado y sería arriesgar a diputados, empleados y periodistas. Será.







CRUCES. Suspendieron temprano los ensayos, para los cruces de la Sputnik V en la UNAH, por órdenes de Alba Consuelo, pero por la tarde los volvieron a autorizar. Será.