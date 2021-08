SPUTNIK. Avisa Alba Consuelo que hoy lunes suena el pitazo para la aplicación de la segunda dosis de la Sputnik, solo que no aclara si será la rusa, la gringa o la inglesa. Se supone que mañana arriban las de Putin.







ÉXITO. Otro éxito el segundo “Vacunatón” y desde muy temprano se sobrepasó la meta con creces. La “people” atendió el llamado en todos lados y no le ha parado bola a los orates antivacuna.







RUBÍ. Pero, como dicen que nunca falta un pelo en la sopa, allá en El Progreso casi linchan al gordo Rubí -el de las percoladoras de Copeco- porque llegó a politiquear a un centro de vacunación.







NADA. Si no se andaba vacunando, nada tenía que ir a hacer al “Vacunatón”. Mejor no me ayudes, compadre…







HUMO. En el CNE todavía no sale humo blanco sobre los inhabilitados, incluidos los hermanos de la Rixi, y el clavo se lo echan a Dilmito porque todavía no manda los expedientes.







CORRUPTO. A propósito, el fin de semana salió a bailar un video en el que aparece Mario Moncada, el hermano de la Rixi, reclamándole a Salvador de que “le falló al pueblo” y el señor de la tele le grita “árbitro corrupto”.







AGUA. Ya está listo el edredón de la papeleta y, según se ha confirmado en los dominios de la Pao, la Rixi y el Kelvin, van 15 candidatos. A ver si alcanza el agua bendita para tanto diablo.







LUZ. Si van 15 candidatos a la guayaba significa que le darán luz verde a la alianza del señor de la televisión y la bailarina, porque son 14 partidos, menos el Pinu y las dos candidaturas independientes -Milton y el capi-, son 15 en total.







PAPI. Se acabó el tiempo de los insultos y ha llegado la hora de la unidad y la comunión entre los hondureños, dijo el “papi” en su gira del fin de semana por El Zamorano y los barrios de la capital.







CUARTA. Y Chávez Madison, el candidato a la AMDC, asegura que el PN está graníticamente unido y van por la cuarta gran victoria. Será.







IHCAFÉ. Cambio de rumbo del Ihcafé y del Fondo Cafetero piden a gritos Fredy Pastrana y los caficultores de verdad, para lo cual demandan la integración de una comisión fiscalizadora con la participación de productores.







NEVER. Aclara YR que never and never ha pensado en tirar la toalla y unirse a Xiomara y que sepa Judas quién puercas ha echado a rodar ese globo sonda. Avisa que va hasta el final.







JURÓ. Maje sería Yani si se uniera a la doña luego del engaño del olanchano, quien juró y perjuró en un foro hace un año que habría alianza entre el PL y Libre, y que la encabezaría el candidato que sacara más votos en las internas.







NELES. Y el Segura jefe de bancada jura que hasta en una servilleta firmó Mel el compromiso y, la hora de la hora, neles pasteles.