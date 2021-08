SIETE. Otro Vacunatón por tierra, mar y aire este fin de semana, en siete departamentos, y lo bueno es que hasta la “people” más humilde está respondiendo y no le ha parado bola a los vagos de las redes fecales.



CHUY. A oídos de la presunta oposición, Chuy Mejía, el ex de la ENEE, jura y perjura que el “papi” ganará nada menos que con 14 o 16 puntos de ventaja. ¿Será posible?



CUATRO. Sepa Judas cómo, porque el señor de la tele asegura que tiene cuatro millones de votos, y que la “people” ya decidió.



MEJOR. Hoy continúan las giras de los candidatos. En vez de que se anden penqueando por todo el país, que mejor se consigan un sombrero de empantapájaros y seguro se echan a la bolsa a tanto incauto.



LUZ. Caramba, compa, como dice aquel, mañana no habrá luz en media capital. Estamos jodidos todos ustedes, como dice el amigo.



CINCO. La bulla en los dominios de Alba Consuelo es que ya hay como cinco millones de vacunas. Ojalá y pronto también vacunen de noche y recluten a los estudiantes de último año de las distintas carreras de la salud.



AVANCE. Entre más avance la vacunación, más rápida la inmunidad de rebaño y, entre más rápido el rebaño, más rápido se volverá a la normalidad.



MOCO. Los barças siguen sin creerlo, Messi ya es historia en el equipo culé, y todos los caminos indican que va de cohete para el PSG. Unos colegas todavía no paran de llorar a moco tendido.



OMOA. Mauricio Villeda jura que ese contrato de concesión en Omoa es una picardía, aquí y en la China, tan así que ni siquiera fue aprobado por la junta directiva de la ENP. “I can’t believe it”.



SOCIOS. Allí, asegura Villeda, hay tiburones metidos y por eso no quieren destapar los nombres de los socios de las presuntas empresas concesionarias.



MALESTAR. A oídos de los obispos de las distintas Diócesis, en algunas iglesias hay malestar de la feligresía, porque obligan al distanciamiento social a las familias.



QUINTÍN. Si el esposo llega con su esposa, la pareja con su pareja o sus hijos, qué sentido tiene que los sienten a metro y medio, si duermen juntos y llegan juntos al templo. Uno de los molestos es el valiente Quintín, el alcalde de los cholus.



EJEMPLO. Avisa el rector de la UNAH que las elecciones estudiantiles serán un ejemplo de democracia. ¿Y las clases?