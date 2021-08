UNAH. Vaya, lista la página web en la UNAH para la inscripción de los voluntarios para la combinación de las Sputnik con la Moderna y la Pfizer. Interesados también se pueden comunicar con MTM.







BODAS. Arrancaron las bodas de gorra en los dominios del “papi”, solo que este año, por el desmadre de la pandemia, solo será por citas.







LUZ. Allí está la luz para el señor de la televisión y la bailarina, si de verdad quieren unirse en matrimonio, porque, al paso que va el CNE, quién sabe, papa...







TREP. Ahora es que el tal TREP no estaba muerto -como aseguró la Rixi-, andaba de parranda, y hoy sí va en las próximas elecciones. Será.







CHIP. Sepa Judas quién les habrá cambiado el chip, porque tanto la una como la otra, ya habían dicho que el mentado TREP ya había pasado a “mejor vida”.







SESIÓN. Ajá, y otra vez otro escándalo, que en una “acalorada” discusión, que en una “extenuante” sesión. Qué les cuesta informar lo que se aprobó o no se aprobó y punto.







RASEL. Con razón hasta Rasel Tomé les manda a decir que si le dieron viento al presupuesto, que era lo que tanto pedían, por qué mejor no se ponen a trabajar y se olvidan de los temas partidarios.







NIÑOS. Se supone, dice Rasel, que ya están grandes, que no son niños, y “tienen la capacidad de dialogar, de consensuar, de discutir” y, en las sesiones -no en los medios- empezar a cumplir el calendario electoral, “porque no podemos estar enviando mensajes de incertidumbre”. A ver si se oye.







BOZAL. No tardan en caerle las avispas al pobre Rasel de que les quiere poner un bozal, que misógino, que no sé qué, que aquí que allá. Vea y no lo inhabiliten.







SORTEO. Tanto que hablan y nada del sorteo de la chica ni de la integración del mentado Consejo Consultivo. Pero avisan que, en cuanto San Juan baje el dedo, allí va.







VACA. El señor de la tele jura que el tripartidismo está hecho una melcocha para echarle la vaca, pero manda a decir que se van a fregar, porque el pueblo ya decidió.







PECHO. Con ley o sin ley, con credenciales o sin credenciales, la “people” se partirá el pecho en las mesas en defensa de los votos de SN, jura y perjura el Barquero. A ver, dijo el cieguito.







ALIANZA. Alfonso Díaz Narváez, el candidato a la guayaba y presidente de la UD, confirma la alianza con Chávez Madison para la alcaldía capitalina.