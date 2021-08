GIRAS. Para aquellos que preguntan por el “papi”, que dónde se ha metido, que nadie le ha visto los burros, que ya anda de viaje otra vez y que no sé qué, que aquí que allá, el hombre anda en giras.







GRANJA. En Siguatepeque, en la granja del italiano, columbraron al “papi” reunido con los sectores sociales del país y ayer se desplazó con todo y burros a la zona oriental.







MISA. Allá, en la Sultana de Oriente, tuvo misa ayer con las estructuras del PN. El único gran ausente fue el viudo alegre, pero sí estuvo la rubia peligrosa y, claro está, Nery Cerrato, el vice.







HUBIERAN. Sigue la lloreta y, por los vientos que soplan, así se la van a llevar durante todo el proceso. Que si hubieran esto, que si hubieran lo otro, y que si hubieran. “Si no te hubieras ido, sería tan feliz”.







CALMA. Se bailaron si pensaron que la calma volvería al CNE luego de la aprobación del billete. La Rixi volvió ayer con el dele que dele que mataron al TREP y anuncia novenario de misas para rogar por su “eterno descanso”.







ACTA. Y la Pao que si no fuera por ellas, que si no ratifican el acta, ya van a ver, y dele que dele con lo mismo. O sea que eso de que “después de la tempestad, viene la calma” es casaca.







GREÑAS. Ya ese CNE está igual o “pior” que el desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones, solo que en aquel tiempo -los años 80- se justificaba, porque eran las primeras elecciones y los políticos solo pasaban agarrados de las greñas.







COCO. Ahora es que, por los pachorrudos del Congreso, ya no tienen tiempo de comprar las tabletas de coco, ni de rapadura de dulce, y se tendrán que conformar con tustacas y totopostes.







TONO. Alguien debería aconsejar a las ilustres: la prudencia es la madre de la ciencia; en boca cerrada no entran moscas... Ya van a decir que los misóginos les quieren poner bozal. Qué les cuesta bajar el tono, ponerse a trabajar, denunciar cualquier irregularidad y no solo hablar por hablar.







TUERCAS. Qué bien ese nombramiento de Ricardo Zúniga en el Hemisferio Occidental, no solo para que le apriete las tuercas a los uñudos de estas latitudes, sino para que consiga más vacunas.







ALBA. Otro “Vacunatón” este fin de semana, en siete departamentos, avisa Alba Consuelo. Y Cosenza ya empezó a vacunar cipotes de 18 años en SPS. Qué bien.