OTRO. Avisa JOH que esta semana arriba otro millón y medio de vacunas, así es que la cosa va viento en popa, ni importa sin son donadas o compradas.

PAPI. Vaya, para los que preguntaban por el “papi”, que dónde se habrá metido, que solo pasa encerrado en su chola, que a saber si está enfermo y que no sé qué, que aquí que allá, saludes les manda desde la capital federal.

OEA. El “papi” tuvo misa ayer en Washington con el uruguayo de la OEA y la semana pasada tuvo varias reuniones con la comunidad migrante de catrachos en Los Ángeles y Nueva Orleans.

HIJO. Mientras la “oposición” sigue agarrada de las greñas y ni en broma volvieron a hablar de alianzas de hecho, un hijo de Mauricio Oliva es el coordinador departamental del “papi” en Choluteca.

MATA. Bueno, si ya con eso que les dijo Mata ayer sigue el maíz a peso y la Pao y la Rixi continúan sonando tambores de guerra, ya no hay para dónde.

TABLETAS. Más claro no lo pudo haber dicho, Finanzas le dará viento al presupuesto adicional que están pidiendo para las tabletas de coco, las conservas y las tustacas. ¿Entonces?

DICTAMEN. Al menos, claro está, que pasadas unas semanas el muchacho se hiciera el currito con el billete, y no mande el dictamen al hemiciclo.

CIRCO. El número uno de la Sefin dice que el CNE cuenta con 900 millones, y bien puede echar mano de ellos para iniciar la compra de lo que tienen que comprar, mientras ellos ven de dónde puercas sacan los otros 800 millones para darle gusto a los dueños del circo.

CONSEJO. Un buen consejo, y gratis, les da Pineda Alvarado a los y las concejales del CNE, que le bajen al tono, porque algunas no saben ni de lo que hablan, y solo son amenazas.

900. “Ya tienen ese dinero allí, entonces, no entiendo la justificación de que se están atrasando las elecciones, que gasten esos 900 millones mientras nosotros les damos la parte... del presupuesto adicional”, dijo Mata.

MESAS. Lo divertido es que, con los activistas de los partidos en las mesas, ya pueden traer tecnología alienígena y el chanchuyo no lo para ni los Avengers.

FAST. Vale que Mauricio Oliva ya avisó que sólo está a la espera del dictamen de Finanzas para convocar al zoom del hemiciclo y darle viento al billete y a la “fast track”.

COSAS. Para que vean las cosas que pasan en estas latitudes, que el propio alcalde de Comayagua ha denunciado el robo de 12 cilindros de oxígeno del centro de triaje. Los habrán sacado escondidos en sus partes íntimas. Ummm...

FRANCIA. Avisa Macron que ya no seguirá rogando a nadie para que se vacune, pero, el que no lo haga, ya no podrá ir a restaurantes, cines, bares, estadios, en fin... Y deberá presentar una PCR negativa, que ya no será de choto, sino que costará 49 euros.