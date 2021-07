CONVOCA. Por los vientos que soplan, en el hemiciclo todavía no hay claridad sobre el billete que están pidiendo los trillizos del CNE para el tal TREP y otras hierbas, y el Tommy los está volviendo a convocar para hoy.

JEFES. Mario Segura ha confirmado en un canal que los jefes de bancada tienen misa esta tarde con la Pao, la Rixi y el Kelvin para que den más explicaciones.

HEMICICLO. El rollo es que el señor de la televisión jura por el pelón que él consigue las tales tabletas a 85 verdecitos, y en el presupuesto que el CNE mandó al hemiciclo están pidiendo 450 dólares por unidad.

TREN. Nasralla asegura que su contacto le manda las tabletas que quiera en agosto, a 85 dólares, así es que no hay más tren que el que pita.

LECTOR. La bulla es que el lector biométrico aparece a 150 dólares en el presupuesto de los trillizos del CNE y el salvador de Honduras asegura que también los puede conseguir mucho más barato.

LAPTOP. Los expertos en asuntos de tecnología digital juran que con 450 dólares por unidad compran una laptop completa, full mikis, y que una tableta cuesta mucho menos que eso.

TOTAL. En total piden 242 millones para 20 mil tabletas, 72.6 millones para 20 mil lectores biométricos, 48.4 millones para 20 mil UPS y 90.9 millones para 15 mil impresoras. Qué tal. Very well, thank you.

LORENA. Se busca candidata para la alianza del hombre de El Chimbo y la “desgracia cristiana” de Licho, luego que Lorena Herrera saliera barajustada. Interesados, comunicarse con Jorge Dimitrov Lobo.

PAPI. Le fue súper bien al “papi” en su gira del fin de semana por los territorios patepluma, donde las bases azulejas lo recibieron, al grito de “papi viene y nadie lo detiene”.

CONEJO. A ver qué dicen aquí los fans del turquito salvadoreño ahora que uno de sus pupilos le está endulzando el oído para que “recupere” la Isla Conejo.

ALIANZA. Tienen su valor los guanacos de volver con ese cuento del Conejo, si el islote, cuando la marea baja, casi pega a la Bahía de Chismuyo, en Alianza, Valle.

GLOBOS. La bulla es que el diputado ennavajador es como el Marvin Ponce de allá, porque es pelis para lanzar globos sonda. El susodicho es del partido Gana, aliado de Bukele, y le pide que “haga lo necesario” para recuperar el Conejo.

INTERNAR. Avisan que Porfirio Armando Betancourt, el ex de la Selección, está grave por covid y lo tuvieron que internar de emergencia en SPS.

PAQUITO. Luto en Cantarranas por el deceso de la esposa del alcalde Paquito Gaitán, doña Gloria Marina Cárcamo, el fin de semana. QEPD.

TORRES. El fin de semana también falleció, por covid, Mauricio Torres Molinero, conocido por sus luchas en pro del medio ambiente, aunque estaba retirado.