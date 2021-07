PATOS. Se queja la Pao que ahora los patos le disparan a las escopetas y quieren llamar “tabletazo” a un acto de mera transparencia. “I can’t believe it”.

COCO. Están perros esos dimes y diretes por las tabletas, las conservas de coco y las melcochas en el CNE. Y espérense que arranque la venta de tustacas, semitas pelonas, guarachas, campiranas, en fin...

LUNES. El de los chocoyos ha confirmado que pasado mañana le dan viento al presupuesto para el tal TREP, la huella dactilar y la digitalización de las actas. A ver, dijo el cieguito.

MODA. A ver, porque ahora se ha puesto de moda en el Congreso que los ilustres votan en contra de todo –por pura politiquería- y cualquier majadero quiere imponer la agenda y llama a votar en contra de todo. Y las carretas que lo siguen.

BAÑO. El señor de la tele jura y perjura que al “papi” lo tienen “secuestrado” y que no tiene permiso ni para ir al baño. Será posible.

CHEPA. Todos los caminos conducen a la chepa en ese desmadre de Santa Ana de Yusguare, no tanto porque no hicieron nada a la hora del asalto a la casa del italiano, sino, porque el crimen del viejito fue desde el domingo y en tres días no dijeron ni pío.

EXACERBÓ. O sea, pasaron más de tres días y la chepa no movió un dedo para llevar al mamo al presunto culpable de la muerte del anciano indigente, y eso exacerbó los ánimos de la “people”.

BOLA. Lo único que queda ahora es una investigación seria y científica, no de Julián, sino, de la ATIC, por aquello de la imagen del país, porque, si ya de por sí tenemos bola negra allá afuera, no digamos con esto.

SERIOS. Y, el que no crea, que solo revise los medios internacionales, especialmente los italianos. Hay que ser serios.

ZAYAS. Ha muerto Alfonso Zayas, el ídolo de muchos del cine picante mexicano de los años 80 con películas como “Perico el de los Palotes”, y saludes le deja a su alero, el Caballo Rojas.

SAPP. Reaparecen los colombianos de EEH y denuncian que les llevan un hambre perra, que la “people” de la SAPP y la interventora de la ENEE los tienen entre ceja y ceja, y que no los dejan trabajar en paz ni a sol ni a sombra. Será.

VUELO. Buena por la reactivación del turismo interno el primer vuelo entre Catacamas y Guanaja. Con tal y le den seguimiento.

SOL. Ajá ¿y las represas aguas arriba del Ulúa y del Chamelecón? Desde tiempos del bigotudo olanchano ya estaba el proyecto de las tres represas y, hasta el sol de hoy, neles pasteles.

COPECO. En el incendio de las bodegas en La Cañada, la bulla es que los Bomberos llamaron a Copeco para pedir ayuda y les contestaron que, si no era mucha molestia, llamaran después de las 10:00 de la mañana, porque es la hora de entrada. Será posible. Pobre, pueblo, pobre...