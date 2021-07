TREP. Tanto que han hablado del tal TREP y otras hierbas, para que no les den gato por liebre, y Quique Yllescas jura que en el hemiciclo no hay condiciones para aprobar los 800 millones que están pidiendo la Pao, la Rixi y el Kelvin para complacer peticiones. Será. ¿Y entonces?

HUELLAS. Ajá, y el mentado lector de huellas, la digitalización y escaneo de actas a todos los partidos, el conteo rápido, en fin...To be or not to be.

PRUEBA. Esta semana, avisa el Lobo del CNE, se conocerá si los chiquitos pasaron o no la prueba del polígrafo luego de las subsanaciones de la semana pasada...

ALIANZA. Hoy también se podría saber si la alianza de SN y de la bailarina pone el huevo al fin o si solo se quedará en anuncio. A ver, dijo el cieguito.

ZEDE. Avisa Salvador que cuando se convierta en el sucesor de JOH dejará que las tales ZEDE se queden, siempre y cuando acepten someterse a las leyes catrachas.

MISMO. Adivinen, pide Yani, qué político de su mismo partido ha andado desjuiciado, viajando a la capital federal y todos los mikis para que los gringos lo metan en la lista Engel. Será.

ARENA. Embargo de bienes a Arena, incluida la sede del partido, anuncia Bukele, para recuperar el pisto que se peinaron cuando fueron gobierno. Será.

CIEN. Más de cien centros de triaje cerrados, confirman el Fonac y Omar Rivera, así es que, ya están sabidos. Ajá, y si a eso se le suma que la “people” anda desenfrenada, como si nada.

DELTA. Ajá, y si al desenfreno de la gente se le suman esas nuevas variantes que también andan sueltas, incluida la delta plus, que están obligando a varios países a volver a cerrar fronteras.

CRUCERO. La bulla es que mañana regresa el primer crucero, luego de casi año y medio de ausencia. El Pammy y la Nicole andan que les cabe un elefante. Qué bien.

LÍNEAS. Friendo y comiendo, acaban de darle viento a la ley que le abre las puertas a las líneas aéreas de bajo costo, y ya se anuncia la primera con pasajes a 200 verdecitos a la USA. Qué bien.

CONTRA. A propósito del arribo de compañías áreas de bajo costo, como ocurre en todos los países, allí mandaron a publicar el listado de todos los diputados y diputadas que votaron en contra de la ley.

LECHE. Confirma el ministro de la SAG que seis procesadoras de leche están incumpliendo el acuerdo que firmaron con los productores de pagar ocho yuquitas por litro. Ojalá que el hombre haga algo y no se quede en la denuncia.

CANÍCULA. Avisan de Cenaos que en julio habrá más de 20 días de lluvia, así es que, todos los caminos indican que no habrá canícula.

CREE. A ver si algún diputado se anima y pide que mejor le den “cristiana sepultura” a la CREE. Total, para lo que sirve.