PUPUSA. No hallan qué inventar. En esas redes andan con la onda de que, tras la salida de la mentada lista Engel, ya apareció el movimiento Pupusa: “Políticos Unidos Perseguidos por USA”. ¡Qué lenguas!



TANDA. De la capital federal avisan que, complaciendo peticiones de la “people”, la segunda tanda viene más completa.



CIRCO. Con tal, dicen los ilustres que quieren ver sangre, como en el circo romano, y la segunda tanda no sea como la segunda dosis de las Sputnik, que ni señales de que lleguen.



PATA. Vea y Engel no vaya a ser un bumerang para los ilustres que hoy le están echando vivas y aplausos al imperio por los políticos que sacan a bailar y andan hasta brincando en una pata de la felicidad.



CHINA. Allá, en El Salvador, zamparon en el listado Engel a dos funcionarios —un exalcalde y un ex del CNE— por sus vínculos con China. Qué tal.



MAO. Pero, como el olanchano no lee, allí sacó un tuit volando maceta porque solo sacaron a bailar gente de Bukele y más ni sabe que a los dos de Arena los zamparon por transes con la China de Mao.



HUACAL. Qué tal si luego se le ocurre al imperio meter en esa lista a todo aquel que anda orinando fuera del huacal —atentando en contra de sus intereses— como en los años 80, cuando la CIA y compañía secuestraba, torturaba y palmaba a los “comunistas”.



MORAL. Pero, como la izquierda de cafetín, siempre con su doble moral, si es que la conocen, en los años 70, 80, 90: “yankees go home”. Hoy, en el 2021: “yankees, please, come here”. Chabacanes...



AXEL. Unos colegas dicen que, como la cosa es recíproca, Honduras le debe exigir al imperio la extradición del peludo de Axel. Cómo no, chon...



VUELOS. La bulla es que anoche meterían en el hemiciclo el proyecto para traer líneas aéreas de bajo costo, de las que operan en todos lados, hasta en los países ricos como USA.



ZEDE. Pero, como aquí de lo que se trata es de estar en contra de todo —para ganar votos con los incautos, por no decir con los papos— ya andan unos diciendo que eso es parte de las tales ZEDE.



TARADO. Las líneas aéreas de bajo costo operan en USA y en Europa desde hace añales y aquí hasta mucho se habían tardado. Solo un tarado puede estar a favor de aquí se siga pagando hasta 700 dólares por viajar 25 minutos a San Salvador sin que haya alternativa para el usuario.



TORTUGA. A ver si se ponen vivos con los bordos de oro del Valle de Sula. Ya viene otro huracán y Leonelito Ayala sigue a paso de la Tortuga Carcañal. A ver si JOH, que ayer supervisó in situ la zona, manda a alguien pilas.



CHIMBO. Lamenta la bailarina las gracias del hombre de El Chimbo. Por él, dice, está pasando todo lo que está pasando, porque sin él, asegura, no estarían los que están. Será.