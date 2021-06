TRIAJES. Otro triaje cerrado y esta vez le ha tocado el turno al de la U Católica. Ajá, ¿y no es que gracias a los triajes se ha evitado que los hospitales peguen el macanazo?

JAMÁS. Avisa YR que el PL jamás de los jamases permitirá que alquilen o vendan ni pedazos ni la Patria entera. Será.

LUZ. Pero, allí recordó Marvin Ponce que tanto YR como el Segura jefe de bancada, le dieron luz verde a las tales ZEDE cuando eran diputados en 2012, en los dorados tiempos del hombre de El Chimbo.

TREP. Ajá ¿y el tal TREP? To be or not to be. Pero, la criatura todavía no ha ni nacido y ya empezaron a torpedearla.

LLANERO. Mauricio Villeda se ha encaramado ayer oficialmente al barco de YR, para apoyarlo como el candidato del PL, así es que, LZ hoy sí se quedó como el Lanero. Pero ni así se convence.

UNIDAD. ¡Ahhh! y el domingo también reafirmaron la unidad en Choluteca el valiente Quintín y Yuri Sabas.

ALCALDE. Casi se mata el alcalde de La Arada, en los territorios patepluma, cuando venía de la misa del olanchano y XC, en Bosques de Zambrano. El edil se accidentó con su tesorero en la carretera.

PFIZER. Avisa JOH que esta semana arriba el primer lote de los 4.4 millones que Honduras le compró a la Pfizer de Gringolandia, y en la primera quincena de julio llegan otros tres lotes. ¡Vaya, hombre!

SPUTNIK. La muchachada de la prensa anda “priocupada” porque resulta que la puyaron con la Sputnik de Putin y resulta que ni señales de la segunda dosis.

DESMADRE. Lo “pior”, como dice la amiga, es que los rusos tienen un gran desmadre en todo el planeta con el suministro de la segunda dosis. Y, el que no crea, que vea lo que está pasando en Argentina.

CNA. Reapareció el dúo dinámico del CNA y avisa que denunciará ante el MP a los diputados que le dieron viento a las ZEDE. Se ha puesto buena la feria del atol.

VEINTE. Ajá, y esa cosa no está desde 2012, y algunos diputados que la aprobaron ya ni existen. Pero, como a la mayoría de los atoleros hasta ahora les vino a caer el veinte, luego de la reforma del artículo aquel. Ja...je...ji...jo...ju...

ATOL. Vale que a la afición le encanta el atol de maíz y, si es con un poquito de canela y bien calientito, ni cosa mejor. No hay problema. Que siga el jolgorio.

COLAS. No miran que allá afuera son colas de millonarios queriendo venir a invertir aquí. Si es que hasta se están matando por los cupos.

MISMOS. Lo divertido es que los mismos que ya la rayitos volándole candela a las tales ZEDE, son los mismos que pasan día y noche, en los mismos foros, quejándose de que quién puercas va a venir a invertir aquí con tanta inseguridad, energía tan cara, irrespeto al Estado de Derecho, covid, violación a los derechos...