BIDEN. Vaya, hasta que al fin, Biden confirma el envío nada menos que de millón y medio de vacunas Moderna a Honduras y, como la cosa es friendo y comiendo, arriban mañana a SPS.

BUENO. Qué bueno, porque la otra cosa es que la mayoría de expertos coinciden es que tres meses, para la segunda dosis, es demasiado tiempo y es mejor que le den prioridad a los que ya recibieron la primera.

COVAX. Por cierto que Honduras se convierte así en el primer país en recibir vacunas del imperio bajo el tal Covax. Las demás que ha regalado Biden han sido de manera directa.

ELIÚ. Grave esa denuncia de Marco Eliú Girón de que en la Sesal, sepa Judas quién, está vacunando y cobrando por las vacunas y que cinco pacientes –incluido un periodista- están graves porque parece que las vacunas ya no servían.

ZEDES. Vaya, para aquellos que se quejaban de que el “papi” no decía ni pío sobre las tales ZEDE, el hombre prácticamente les dijo nones ayer y que, si gana, las mandará al carajo.

VIOLA. Consultado sobre las ZEDE, el “papi” dijo que “si algo le hace daño a Honduras, no es posible que pueda seguir, estoy claro, hay que hacer alianzas fuertes, más grande las maquilas, las zonas libres, (pero) si algo viola la Constitución no es bueno para el país”.

GIRA. El “papi” le pidió a los copanecos en su gira que, por favorcito, no lo miren como un candidato, sino, como un compañero de trabajo, que está para trabajar, y servirle a la “people”.

TAMAL. La otra cosa que dijo el “papi” es que no le teme al tamal que le ha armado el MP, porque, “el que no la debe, no la teme”, y no tiene nada de qué avergonzarse.

LUNES. El olanchano está convocando para el lunes, aniversario del tal “golpe”, a sus bases a una asamblea en Bosques de Zambrano, para proclamar que la alianza de Xiomara es con el pueblo.

CASACA. En otras palabras, Mel Zelaya reiterará el lunes su rotundo rechazo a las alianzas, para sacar del poder a los nacionalistas, con la casaca de que la “alianza es con el pueblo”.

CULPA. Con razón Nelson Ávila dijo ayer que la gran alianza opositora no se dio “por culpa de Mel, Xiomara y Salvador, que no entienden –o se hacen los locos- que las cifras son claras”. Será.

LUNES. En el Central Ejecutivo también hay convocatoria para el próximo lunes, también para decirle no a las ZEDE, avisa YR y sus peluches.

ROLLO. Se excusa la Rixi de conocer el rollo de sus hermanos sobre las inhabilidades, lo que significa que no renunciará para darle chance a ambos, juntos, los dos, como dice aquel.

LEY. Lo anterior significa que Claudia y Mario Moncada, el árbitro, ya están fritos, porque doña Ley es bien clara de que los parientes de los consejeros no pueden participar en cargos de elección popular.