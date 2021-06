DUELO. No hallan qué inventar. Por allí andan con la onda de que se avecina un duelo de la turcada ahora que el Toty y PB, su pupilo, se han encaramado al barco de Nasralla. Será posible.



APOSTAR. Que la turcada de SPS le va a apostar al señor de la tele y la de la capital al “papi”, y que no que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.



LOMO. A ver si los judíos, para no quedarse atrás, le meten el lomo a YR y así la terminan de armar. Y tal vez así se animan los olanchanos sombrerudos y le apuestan a la doña.



LGBTI. Ajá, y que tal si toda la chiri le apuesta a Romeo, dónde estás que no te veo, y toda la comunidad LGBTI a Mica, Miguel Caballero, que ahora va por una diputación en FM.

ELTON. Por cierto que Miguel Caballero anda muy emocionado, primero porque ahora son correligionarios con Marvin Ponce y, segundo, porque, por su pinta, ahora le dicen el “Elton John catracho”. Y es que, le duela a quien le duela, se parecen grueso.



JERUSALÉN. Hoy será inaugurada, oficialmente, la nueva embajada de Honduras en la Ciudad Santa de Jerusalén y JOH avisa desde allá que vienen muchas bendiciones para los catrachos.



HAMÁS. Ojalá y así sea, porque lo que nos puede caer, según las aves agoreras, son unos cuantos misiles de Hamás y compañía, los enemigos jurados de Israel.



HILDA. Inhabilitada por el CNE Hilda Caldera, la viuda de Landaverde, para correr por una diputación por la “desgracia cristiana”, por no ser hondureña por nacimiento. Si aquí hasta presidentes ha habido que no nacieron aquí. En Derecho, si puede lo más, se puede lo menos.



BROTHERS. Ajá ¿y los dos brothers de la Rixi al fin? ¿Y Rasel Tomé? Los dos primeros estarían inhabilitados por su parentesco con una consejera del CNE y el segundo por una condena judicial. Será.



PINCHE. En lo que vino a terminar Pedrito Barquero, dice Marvin Ponce, en un “pinche político”. ¡Vaya, jodido! Pura envidia que le tienen a PB ahora que es el mandamás con SN.



AMLO. Avisa AMLO que hoy a mediodía arriba a Tegucigalpa la prometida donación de las 154 mil dosis de AstraZeneca, así es que, ya están sabidos.



IMPERIO. Para más los mexicanos, los salvadoreños y los israelitas se han proyectado con la donación de vacunas, mientras el imperio solo es promesas y cada vez son menos las vacunas que mandarán a estos paisitos.



RICOS. No es que aquí seamos pedigüeños, pero el problema es que no hay vacunas en el mercado, las acapararon todas los ricos y poderosos, empezando por USA.