CITA. Avisa Alba Consuelo que a partir de hoy, y gracias a los desmadres que se han armado, la vacunación en la capital será por cita.

GOASCORÁN. A oídos de Alba Consuelo y compañía, en un canal denunciaron ayer que en Goascorán, Valle, solo están vacunando a allegados al PN. ¿Estáis oyendo, Tommy?

SAR. No hallan qué inventar. Ahora que SN ha confirmado que PB será su nuevo coordinador general, la bulla en SPS es que el Toty será su ministro de la Presidencia —el nuevo Ebalito— y PB el zar de la SAR, por MG. Congratulations...

PAVO. La semana pasada se dio aquí esa información, pero como globo sonda, porque se creía que JL era inamovible e irremplazable, pero, ya ven. Por eso dicen que a todo pavo le llega su Navidad.

TOTY. A ver si es cierto que Pedrito, así como ronca, duerme. La política son otros cinco pesos. Por lo menos el Pelón 70 hizo lo correcto al renunciar a la presidencia de la CCIC, donde lo tenía el Toty, a quien, según las malas lenguas, uno de sus cobradores le está cuidando su casilla en Cortés.

PAC. Reelecta la Alvarenga en la guayaba del Pac, y manda a decir que va con todo hacia las generales, con estructuras en todo el país y desde ya buscando a su “people” para las mesas.

1,300. ¡Vaya, hombre! En medio de tanto berenjenal, avisa el rector que la UNAH, por primera vez, aparece entre las mejores 1,300 mejores universidades del Universo. Qué bueno. Y esto que ya no está Julieta.

RANKING. Pero, como aquí hay unos que no pueden ver ojos bonitos en cara ajena, no tardan en empezar a demeritar, que ese ranking a saber de dónde lo sacaron y que no sé qué.

TURNO. Solo para que vean que al nuevo Somoza le pelan el eje esos sombrerazos de los gringos, de la OEA, de la ONU, en fin, ahora le ha tocado el turno al periodista Carlos Chamorro.

HIJO. Chamorro es hijo del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista en enero de 1978, y de la expresidenta Violeta Barrios. También es hermano de Cristiana Chamorro, a quien Danielito tiene en el mamo domiciliario.

RUBIO. Bob Menéndez y Marco Rubio se suman a las amenazas a Danielito, con una nueva Ley en el Senado, para vigilar las elecciones. Ajá, y creen que el nuevo Somoza se las dejará arrebatar, si lo dejan llegar hasta allá.

LECHE. Avisan los lecheros de la zona oriental que se sumarán a sus congéneres de Olancho, porque, ante los precios de gallo muerto, mejor se la regalarán a la “people” de Danlí.

DÍA. Pues, hombre, Hilario, la propia Casa Blanca ha reconocido ayer que no podrán cumplir la promesa de Biden de haber vacunado al 70% de los adultos de USA, con al menos una dosis, de aquí al 4 de julio, Día de la Independencia.