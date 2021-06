MILLÓN. Contra todos los pronósticos, JOH jura que a fin de este mes ya habrá un millón de vacunados. ¡Ahhh!, y a quien lo dude, le manda a decir que va pagado, papa... A ver, dijo el cieguito.



EMBAJADA. Por cierto, saludes les manda JOH desde las Europas para inaugurar, pasado mañana, la embajada de Honduras en Jerusalén. También visitará Alemania y España.



TETÉ. Tal vez así dejan de hablar babosadas de que el hombre no puede salir, que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.



RIFI. Está buenísimo ese rifirrafe que se tienen Ebalito y Suyapita. El uno dijo que la otra no quiere las zedes, porque, como ella tiene varias chambas en el gobierno, y la otra dice que el otro todo lo que tiene, se lo peinó a sus “ovejas” y que no sé, que aquí que allá.



OJITO. Ajá, y no era que Ana Paola se había quebrado de una pata y que andaba con muletas, y resulta que allá la columbraron en Paraguay, echándole un ojito a las primarias.



PAO. Los chiquitos andan jucos con la Pao, porque no los recibió en sus aposentos cuando llegaron a dejar sus planillas, y la Alvarenga dijo que eso era una “falta de respeto”.



PLANCHA. La candidata de los que quieren refundir la Patria llama a votar en plancha en su gira por los territorios patepluma. La gran jodida, dice Will Méndez, es que van los mismos.



TIGRES. Canillera entre los partidos chiquitos por la tal plancha y, como en las mesas solo estarán los tres tristes tigres trillados tranquilos comieron, tienen “mello” que se los coman en la contada.



MADRE. Por suerte, el señor de la tele ya dijo que, si no le ponen a su “people” en las mesas, armará la madre de todos los desmadres y no habrá elecciones, jodido.



CARCAÑAL. Primero dijeron que Biden regalaría 80 millones de vacunas a estos paisitos, luego que 25 y ahora que solo serán 14 millones. ¡Ahhh! y, de remate, las mandarán a dejar a través de la “Tortuga Carcañal” llamada Covax.



ALIADOS. Pero que nadie se aflija ni se afloje, porque también avisan que el imperio contraataca reservará 14 millones de vacunas para sus aliados y, como Honduras es su “gran aliado”, tiene otro lote como en el banco. Así llevátela.



HORA. A oídos de Julián y compañía, el fin de semana le tronó con las muertes violentas y solo en junio ya van seis masacres. Habrá llegado la hora de replantear la estrategia.



LECHE. Pobrecitos los productores de leche. En Olancho mejor la regalan, porque los procesadores los están estafando con los precios.



CIDH. Ya se fregó Danielito ahora que la CIDH lo ha puesto en su sitio y lo ha urgido a que libere ipso facto a los candidatos que tiene en el bote. Vea y no se caiga de la carrera por irlos a liberar. Ja... je... ji... jo... ju...