200. Avisa Willito que en septiembre arranca la circulación de los billetes de a 200 yuquitas. A ver cuándo están listos los billetes de a 15 lempiras, de a 30, 70, 300, en fin...

OMS. Avisa Cosenza que el etíope de la OMS mandó a decir desde Ginebra que es mejor esperar 12 semanas —tres meses— para la segunda dosis, porque así será más efectiva.

TETÉ. Pero los “amigos” de la Vida Mejor, principalmente Suyapita y otras hierbas, ya se soltaron diciendo que, como no hay vacunas, no hallan cómo justificarse y que no sé, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.

MEDINA. Aunque Marco Tulio Medina —el científico de verdad—, porque resulta que aquí ahora todo mundo es “científico”, también habla de 12 semanas, como un máximo de tiempo para puyar al cliente con la segunda dosis.

SEGURA. De todas maneras, Alba Consuelo jura por Karla Pavón que la segunda dosis está asegurada para toda la “people”. Está más segura, dicen, que la marimbeada que le van a pegar a la oposición por no haberse unido.

CHICKEN. Desautorizado el señor de la tele para llevar en sus planillas a Power Chicken. El propio RC, en carne y hueso, se encargó de prohibir terminantemente que el PSH lo inscribiera como candidato a la alcaldía de SPS.

IROSHKA. Sepa Judas qué habrá pasado entre Power Chicken y SN, pero la bulla es que unos andaban maleados porque resulta que llegó la hora de presentar planillas y nadie sabía si iba o no iba, a excepción de Iroshka.

JULIO. El clavo, como siempre, se lo echan a Julio Larios, pero el hombre se defiende como gato panza arriba y jura que neles pasteles, que él solo pone orden en el partido.

CARLENTON. Otro que anda maleado desde el fin de semana es el joven Carlenton, el exregidor por el Pac, porque también se lo tronaron de la candidatura a la AMDC.

MULETAS. Ajá, y Fátima Mena que se dejó venir hasta en muletas desde SPS, para estar segura de si iba o no iba, y ni aquí pudo saber. Por cierto, dice que se quebró, tratando de darle un pico a su esposo.

PAOLA. Otra que anda quebrada, dicen, es Ana Paola, la power del CNE. Marlen Alvarenga anda juca porque ni ella ni la Rixi le recibieron las planillas a los chiquitos y lo considera una falta de respeto.

QUEJA. Ajá, pero que no llegue el olanchano, los cachurecos o los colorados, porque hasta se pelean por recibirlos en sus aposentos, se queja la Alvarenga.

EXAMEN. Los chiquitos desfilaron por el Infop en la entrega de sus nóminas y en la primera semana de julio los trillizos les dirán si pasaron o no el examen.

CAJAS. Algunos chuscos en esas redes no topan a los de maletín, y allí estaban dele que dele que son más grandes las cajas que llevaron que ellos y que no sé qué, que aquí que allá. ¡Qué lenguas!