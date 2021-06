LUNES. Hasta mañana y el próximo lunes tienen el PSH y los partidos de maletín para presentar planillas. Con razón Romeo y compañía andan desjuiciados rogando gente.



JULIO. Avisan Lula que los trillizos del CNE resolverán la primera semana de julio las 33 solicitudes de candidaturas independientes: 29 municipales, una de diputado y tres presidenciales.



PUNTOS. Que tiene 27 puntos en las encuestas, jura Nasralla, y que lo sigue Xiomara, luego el “papi” y Yani. ¿No será al revés?



BAGRE. Por más que le preguntan a LZ “dónde está el dinero” del PL, se escurre como un bagre, y no presenta ni una tan sola factura. Solo sabe decir que sus “principios” por aquí y sus “principios” por allá. ¿Y los estados financieros que son los que hablan?



APRENDICES. A propósito, avisa LZ que no votará por YR ni por ninguno de su séquito. Que le sigan dando paso en el PL a advenedizos y aprendices de políticos.



CARGOS. De un día para otro le dieron a LZ los más altos cargos —candidato presidencial y presidente del CCEPL— y así también, de un día para otro, se zafa, escurre el bulto y le da una puñalada trapera.



GASTO. El señor de la tele jura que gastó, de su bolsillo, nada menos que 10 millones en montar el Pac y que ya lleva millón y medio gastados con el PSH.



AVENGERS. Pero, como en esas redes no se escapa nadie, le mandan a decir que porqué mejor no les cuenta una de los Avengers y le piden facturas de aunque sea cinco mil yuquitas que haya gastado.



VOLVER. Los flamantes dirigentes magisteriales están pidiendo hasta El Pozo o La Tolva para aquellos funcionarios que amenazan con volver a clases.



FELICES. Claro está, cómo no van a estar felices recibiendo su chequecito a fin de mes, sin hacer nada. Allá los majes —médicos, enfermeras, bomberos, buseros, taxistas, policías, periodistas, vendedores ambulantes, en fin— que trabajan.



PROFE. Asustado el Esponda por una profe que se contagió porque salió a dar clases y todos los días son miles de hondureños los que se contagian y hasta decenas que mueren.



AULAS. Pero, como no hay alcalde en Educación, avisan el del arete y compañía que mientras no regrese el Cometa Halley, ellos no vuelven a las aulas. Pobres cipotes.



PADRE. Ya días que la ASJ está presentando planes para una reapertura de las escuelas sana y muy sensata, pero, en los dominios del terror de los periquitos no se oye, padre...



QUIMISTÁN. “Aquí está el dinero”, manda a decir JOH, luego de inaugurar el edificio de la diosa Temis en Quimistán, en los territorios pateplumas.