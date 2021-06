IGLESIA. Que no se dejen engañar por espejitos o santos que orinan en las elecciones del bicentenario, le manda a decir la Iglesia Católica a los votantes.

BANDERA. A ver si se oye, padre, porque, por más que le digan a la “people”, cuando ya vienen las elecciones solo les ondean la bandera de su partido y allí van, como borregos al matadero.

LUNA. Y, si no creen, solo vean eso que acaba de pasar en Perú. Un sombrerudo que no puede ni hablar, le prometió hasta los cuernos de la luna a los descendientes de los incas, y allí está. Tal vez dura seis meses.





OBISPOS. Aclara JAL, el vocero, que el comunicado de la Conferencia Episcopal lo firman todos los obispos, porque, como en esas redes son perros para inventar, no le creen al hombre. ¡Qué lenguas!

PLANCHA. La Iglesia también llama a no votar en plancha y por picaritos. Ahora, que los tales electores hagan caso, esos son otros cinco pesos.

DONCELLA. Sepa Judas quién le ha dado tanta cuerda a “Shaolín” solo porque Mel lo puso de segundón en las primarias de Libre y ridiculizó a Libreta y a WM. Ahora es que se cree doncella, que un día está con Xiomara, al siguiente con la alianza de SN, luego que sí, que no. Ya está igualito a MAA. Do you remember?





CURRITO. Otro día más y LZ no entrega los estados financieros al nuevo Central Ejecutivo. Se sigue haciendo el currito con la casaca de que todavía es el presidente del PL. ¡Habrase visto!, como dice aquel.

SICA. Que se aliste cualquier gobierno que le declare la guerra a los narcos, dijo JOH en la cumbre del SICA, porque se le vendrá encima un tsunami de acusaciones falsas por parte de los narcos.

ORATES. En la cumbre del SICA anduvo Pedrito Sánchez. Por lo menos no trajo a su socio, el de la colita, que llegó al poder gracias a los orates de las redes fecales.

LIBRO. Siguen las “sanciones” de USA y de la UE contra Danielito por haber metido al mamo a todos los candidatos de la oposición. Tiene que ir a firmar el libro todos los viernes y no podrá salir del país. Ya van cuatro.

MAMO. Qué pasaría si aquí metieran al mamo a SN, a YR, a XC y hasta a la bailarina. Capaz y mandan hasta los marines y un par de portaaviones. Ja...je...ji...jo...ju...

BUSTO. Ni saben para quién trabajan, dicen los entendidos en la materia, en alusión a los alcaldes liberales y de Libre que ya solo falta que le erijan un busto a Bukele.

APOYAR. Juran y perjuran los ilustres que lo están haciendo grande y, a la hora de la hora, el turquito va a apoyar a Nasralla. Y Marvin Ponce advierte que Bukele se muere por el Conejo y Roatán.

TREP. Avisa el Kelvin que el TREP viene y nadie lo detiene y que antes de que finalice julio ya estará el contrato. Ojalá y sus amigas no lo vuelvan a torpedear.