PRÓXIMA. Reitera Mauricio Oliva que cuando quieran pueden discutir ese chunche de la segunda vuelta. Solo hay un problemita y es que, en caso de que le den viento, tendría que ser ratificada en el próximo Congreso para que pueda entrar en vigencia. Ja...je...ji...jo...ju...



PAPITA. En el partido de “papita” aclaran que never and never han pensado en Will Méndez para candidato y piden que ya dejen de inventar.



AMHON. Qué relajo más insulso y absurdo el que se tienen los alcaldes y la Amhon. Si de verdad quieren el bien de sus comunidades, lo primero que deberían hacer es dejar a un lado sus intereses políticos.



SERIOS. Es normal que cada quien trate de llevar agua a su molino, pero, de eso a bajarse los canastos: La tuya... más sos vos, tal por cual... saco la lengua del gusto... traémela en cabuya, para que no haga bulla. Sean serios, hombre.



TÓXICO. Adivinen a quién le dicen el “tóxico” en el partido de Nasralla, y ya no quieren saber nada de él porque se quiere meter a la brava.



SILLAS. Por allí anda Renancito, el de las sillas de ruedas, amenazando con mocionar para que vuelvan a meter a los chiquitos a las mesas. Asegura que es un “derecho humano”. ¡Habrase visto!



RETRETA. A propósito de las bisagras, retreta de recursos en los dominios de Rolando Argueta. Que peguen, esos son otros cinco pesos.



PÍO. Sepa Judas cómo es que los “analistas” nunca dijeron ni pío cuando antes, cada vez que un candidato a lo que sea se palmaba o renunciaba, venía la autoridad partidaria y nombraba de dedo al sustituto. Punto.



TUFO. Los supuestos “analistas” juran que eso lo acaban de parir, para preparar el terreno y poner ya saben a quién cuando quiten al “papi” y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté. Si eso es más viejo que el tufo.



GREÑAS. Mientras la presunta “oposición” sigue agarrada de las greñas, los azulejos no paran y ayer juramentaron a los presidentes de los 18 comités departamentales.



CABRA. Por andar de “inteligente”, Víctor Cubas avisa que los liberales mejor van a votar por Aldanita para la AMDC, y no por Martellito, quien, por desgracia, sigue más perdido que una cabra en el desierto del Sahara.



CAPTURA. Para que vean cómo tratan a la oposición en otras latitudes, orden de captura y allanamiento de morada en contra de Cristiana Chamorro, y ya no podrá hacerle competencia a Danielito.



PANCHO. Hasta Pancho Madrigal y Sergio Ramírez –exvicepresidente cuando la tal “revolución”- se han ido en la chalana de la persecución en contra de la pobre Cristiana.



PELIS. Ajá ¿y la mentada comunidad internacional? Será que no tiene gente en Danielandia. ¿Y la embajada? ¿Y la Unión Europea? En fin... En otros lados son pelis para meter las narices.