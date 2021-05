MAURI. Reaparece el “papi” en campaña, en el altiplano central, y manda a decir que ya se ha reunido cuatro veces con el “doctor Mauri”.



CHICKEN. Avisa “Power Chicken” que ahora va de candidato a la alcaldía “jampedrana” con el señor de la televisión, así es que, ya están sabidos.



OTAN. Las bisagras están hechas un nudo y ayer llegaron, en carne y hueso, a poner el grito al cielo a los derechos humanos. La bulla es que hoy van soplando para la OTAN y el Pacto de Varsovia a pedir una intervención armada.



QUIERE. Ajá, y se lanza o no se lanza. To be or not to be...Me quiere, no me quiere...me quiere, no me quiere. SN dice que no, pero el mandamás de su partido, dice que sí. ¿Entonces?



DOS. Ahora es que hay alianza entre SN y la bailarina y ayer llegaron a matricularse ante el CNE y a exigir que les rieguen maíz en las mesas. Lo que no se sabe es quién será el candidato o si será una alianza de “dos cabezas”.



MADRE. El señor de la televisión amenaza con la madre de todos los desmadres si no le riegan maíz en las mesas y jura que, o lo meten, o el 28 de noviembre no habrá elecciones. “I can´t believe it”.



RAYOS. Ahora, con esa caravanita de ayer hasta el CNE, quién sabe que logre parar las elecciones, porque no andaban ni 50. Lo demás era cola de gente echando rayos porque no había paso vehicular.



ALERO. La bulla es que al insurrecto del PL ya ni su alero SN lo quiere, aunque parece que Martellito sí se va con SN.



CIEN. Avisa Yani que como presidente –si gana- vacunará en cien días a todos los hondureños que todavía no hayan sido inoculados, de 18 años en adelante, y en todo el país.



QUIÉN. Ajá, y si en la convención del PL estuvieron hasta el valiente Quintín, Yuri Sabas y los coordinadores de sus campañas en varios departamentos, quién, entonces, se quedó con aquellos que dijimos.



SIRIA. Ya ven, tanto que hablan del hombre en Occidente y en Siria reeligieron ayer a Bashar Al Asad nada menos que con el 95,1 por ciento de los votos. Qué tal.



MASACRE. Triste y demoledor ese informe de la ASJ sobre la crisis educativa en estas honduras. El 76 por ciento de la niñez apenas recibe clases virtuales cinco horas a la semana, es decir, una hora por día, si acaso. Masacre educativa. ¿Y Arnaldo?



FUERA. La otra cosa es que solo se matricularon, y a medias, 1.7 millones de un total de tres millones, es decir, casi la mitad quedó fuera.



TERROR. Por eso es urgente volver a las clases por lo menos semipresenciales, pero, no se oye, padre...El terror de los periquitos anda engolosinado con los dirigentes magisteriales.