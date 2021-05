PAPI. Allá, en la Dominicana, columbraron al “papi” participando en una cumbre ambiental, en su calidad de mera poporoila de las Ciudades Capitales de las Américas Frente al Cambio Climático.

BURROS. El “papi” andaba irreconocible, de saco, corbata y con unas relucientes zapatillas de charol bien piqueteras. Sepa judas dónde dejó los burros.

MISMOS. Feliz y relajado el candidato del PN en esos eventos, sonriente, despreocupado. Y cómo no, si los mismos ilustres de la “oposición” le están haciendo la campaña, matándose unos y otros.

NUEVO. Pues, hombre, Hilario, YR ya es el nuevo presidente del Partido Liberal y, como se esperaba, no llegó el Caballo de Troya ni sus espartanos. ¡Ahhh! pero sí estuvo Maribel Ya.

CASA. El nuevo power del CCEPL recordó que su primera promesa ha sido unir al PL, luego la oposición y después el país, y llamó a los liberales ausentes a regresar a casa.

SORRY. “I’m sorry for you”, le manda a decir Bukele al enviado especialísimo de Biden, pero la sacudida de la Corte y del FG es “irreversible”. ¡Vaya, jodido!

VOLVER. Y esto que Ricardito Zúniga tuvo misa con él, en carne y hueso, y dejó claro su mensaje de que El Salvador debe volver a como estaba el 30 de abril, es decir, un día antes de la guillotina.

CHINA. La otra cosa que dijo RZ es que en el imperio están preocupadísimos, y que ni duermen, por esa expansión china en la región. ¿Estáis oyendo, Lisandro?

VACUNAS. Hombre, si los gringos siguen viendo a estos paisitos como súbditos, qué tanto le habría costado a Biden haber enviado a Zúniga con un cargamento de vacunas. Aunque sea de las que ya no ocupen hubiera mandado.

ALCALDES. Felices, como lombrices, los “siete magníficos” que viajaron a San Salvador. El Amable de Colinas y el Pelón 70 de Cedros dicen que Bukele les dijo que les iba a hablar no como presidente, sino, como alcalde.

GLOBO. Sepa Judas quién puercas echó a rodar el globo sonda de que a partir de ayer se jugaría con público en los estadios.

ESCUELAS. Si eso llegara a pasar, sería la “pior” decisión del Sinager, mientras no se hayan iniciado los pilotajes en las escuelas, aunque sea con cinco o diez niños por aula.

FÚTBOL. Qué será más importante, el fútbol o la educación. En los países donde ya juegan con algún público en los estadios, tienen meses de estar con las escuelas abiertas.

TERROR. Por cierto que el terror de los periquitos ni en broma habla de pilotajes. En Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá –toda la región- hace meses que arrancaron.