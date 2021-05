MARMAJA. Confirma la diputada Edinora Brooks de Cherefan que la nueva Ley Electoral no se ha aprobado por la marmaja del 15 por ciento para los partidos de maletín.

BISAGRAS. Ajá, pregunta Edinora, y a cuenta de qué, en plena pandemia, el pobre pueblo pobre le tiene que seguir pagando hasta 15 millones a partidos bisagras que no sacan ni cinco mil votos.

TEORÍA. ¡Qué bonito! Basado en esa teoría de LZ para hacerse el conchudo y no entregar los sellos del PL, significa, entonces, que en las elecciones de noviembre, el que pierda solo tiene que ir al CNE a presentar sus recursos y el presidente electo no podrá asumir. Ja... je... ji... jo... ju...

NONES. Ajá, y si el CNE dice nones, entonces se irán en amparo al TJE, y cuando allá también le digan que no, se irán a la CSJ, y luego a la CIDH y, mientras eso siga, el nuevo presi no podrá asumir. ¡Habrase visto!

MIAMI. A oídos de los incrédulos, avisa Alba Consuelo que las Sputnik de Putin ya aterrizaron en Miami, y pasado mañana vienen de chuso para estas latitudes.

AMHON. El negro Cano y la Amhon le mandan a decir a Bukele que les eche la segunda para conseguir vacunas -compradas o de gorra- con China, así es que ya están sabidos. Qué bien.

CÁLCULOS. Avisa JOH que esa carta de la Amhon tiene el apoyo mil por mil de su gobierno, además del billete para pagar las vacunas, y pide poner la salud y la vida por encima de los cálculos geopolíticos en torno a la pandemia.

DIVIDIDA. Los “siete magníficos” tienen dividida a la “people”, unos a favor de la solicitud de vacunas al turquito, y otros en contra. To be or not to be.

ESCOLTA. Los alcaldes regresan que les cabe un elefante, porque los escoltaron —como grandes poporoilas— desde la frontera de El Amatillo hasta la capital cuscatleca y pernoctaron en un hotel cinco estrellas.

COVID. Solo el alcalde de Ojojona no se quiso dar color que iba pegado con covid y en la frontera dio positivo, pero aun así siguió en el convoy hasta San Salvador.

SARDINAS. El Amable de Colinas y el “Pelón 70” de Cedros andaban preocupados por Ojojona, porque, como andan como sardinas en lata, en el busito del negro Cano.

MOCHILAS. Con 34 mil vacunas en sus mochilas regresan los “siete magníficos”. 34 entre siete, 4.9, o sea, le tocarán cerca de cinco mil a cada alcaldía. Bueno, algo es algo, como dice aquel.

BASE. Con eso pueden inocular a las personas con enfermedad base en sus municipios, a sus adultos mayores, a los de primera línea que no han puyado todavía.

FIESTA. Muy contento Cosenza por la respuesta de los viejitos a la campaña de vacunación por autoservicio. El vice de Salud destaca que la “people” cree en el proceso de inmunización y califica la jornada como una “fiesta cívica”.