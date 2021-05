KELVIN. Ya salió a bailar que los azulejos le quieren dar volantín a Kelvin del CNE. Ajá, y todo lo que hizo el hombre en las primarias, a pesar de que lo tenían dos a uno. No es lo mismo tener la sartén por el mango que estar cuesta arriba. Nunca se queda bien.



MARTES. El próximo martes asumen RY y compañía en el CCEPL, así es que, LZ y su séquito, a echar pulgas a otro lado se ha dicho, papa...



SOLTAR. Ya casi dos meses de las primarias y LZ todavía no se convence de la marimbeada de estanco que le pegaron y no quiere soltar la guayaba del CCEPL.



VALE. Y vale que es gran “demócrata” y respetuoso de la ley. Por cierto, nunca ha rendido cuentas del billete del PL y quien le maneja las cuentas es su propio hermano. Por eso bien dice el dicho: “Dime de lo que presumes y te diré de lo que adoleces”.



TRANCAZOS. Avisa Willito que el próximo gobierno deberá revisar el “tema tributario” o, lo que es lo mismo, revisar los impuestos, lo que en el argot popular se conoce como “trancazos”.



SABIDOS. Así es que el “papi”, Yani, Xiomara, Salvador, Romeo, EAL, el talibán, la bailarina, el importado, Will Méndez, Chilo Cruz, en fin, ya están sabidos.



COHETE. Lo único que faltaba, ahora es que no se descarta que el cohete chino que viene descontrolado hacia la Tierra, nos caiga de sombrero aquí, en Honduras. Pobre, pueblo, pobre...



PELIGRO. Y los chinos, como siempre, mandan a decir que nadie se aflija ni se afloje, porque no hay peligro. Lo mismo dijeron del coronavirus. El tal cohete pesa nada menos que 30 toneladas y viene cayendo sin breques a una velocidad de 28 mil kilómetros por hora.



GUERRA. Por cierto, el etíope de la OMS nunca ha dicho ni pío sobre obligar a China —vía ONU— a indemnizar al mundo por el desmadre de la pandemia, como Alemania cuando la guerra.



VACUNA. Aunque sea la vacuna le deberían regalar los chinos a los países acabados, como Honduras, y curarse en salud por lo menos con eso, pero no se oye, padre...



CARRITO. Avisa Alba Consuelo que aquí también vacunarán contra el covid por autoservicio, es decir, por la ventana del carrito, sin que se tengan que apear. Eso sí, solo a los viejitos.



REGALO. Mañana es el día las madrecitas y la mayoría de los expertos coinciden en aconsejar que no le lleven de regalo el virus a las viejitas, que mejor las saluden por el Zoom, y así no las expongan.



PESAR. Luto en el RNP por el deceso de la madre de Rolando Kattán, doña Luisa Fernanda Bojorquez Romo. El comisionado recibe enormes muestras de pesar. QEPD.



LLORÓ. Mario Hernán Ramírez, el veterano periodista de 90 años, ha sido galardonado este año con el Premio Álvaro Contreras. La bulla es que el hombre hasta lloró de la emoción cuando Osman le comunicó la noticia.