BANDA. Orden de captura contra Norman Quijano, quien, hace apenas unos meses, fue el encargado de ponerle la banda presidencial a Bukele. A ver si aquí le dan asilo político.

PITOS. Para que vean ustedes, como decía PLS: “Qué injusticia, qué injusticia”... Mientras los países acabados ya no hallan qué pitos tocar para conseguir la vacuna, en el imperio ya ni hallan qué ofrecerle a la “people” para que se vacune.

YANKEES. Cervecitas heladas, boletos para entrar de gorra a ver a los Yankees de NY, pasteles, flores y hasta 100 dólares en efectivo son solo parte de los incentivos que se ofrecen en varios Estados del imperio a cambio de puyarse. Qué tal. Very well, thank you.

TRIAJES. Hombre, ojalá y Alba Consuelo se acuerde de vacunar por lo menos a los periodistas que cubren el sistema de salud, los triajes, los hospitales.

MEDIOS. Aquí hay medios donde se ha contagiado reimundo y medio mundo y, sin embargo, allí está la muchachada, al pie del cañón. Y otros, lamentablemente, han fallecido.

RECIBO. Ajá, y si a cada viejito que llegue a vacunarse le van a pedir un recibo del agua o de la luz, si la mayoría de ellos viven de arrimados con sus hijos, yernos o nueras.

REVÉS. Fue al revés, dicen, en la boda de la “high life” capitalina y de SPS, allá en Antigua, Guatemala. La bulla es que fue el dirigente de las Águilas Azules el que dejó tendido en la lona al otro. Será.

SALITA. A ver cuánto dura la “revolución” antisistema de Bukele. Lo divertido es que algunos “analistas” de aquí todavía critican la operación del 12-12-12, pero aplauden la operación de allá contra la salita. ¿Entonces? To be or not to be.

MARLON. Lanzado oficialmente Marlon Escoto como candidato a la guayaba por el partido de Quique Yllescas, el ex de Romeo, y anuncia que va con todo.

CHUNCHE. “Voz de muerto” aclara que, como la “opción B” ocupa 86 votitos y no los tienen, lo que busca el PL es un “gran pacto” o “gran acuerdo nacional” por Honduras y meter el chunche allí. Ummmm...

VIENTO. También aclara que el PL no estaría pidiendo que le complazcan peticiones, si no fuera porque el PN nunca quiso darle viento ni a la segunda vuelta, ni a la Ley Electoral. Será.

SOÑAR. Pero Anduray le pide a “voz de muerto” que dejen de soñar despiertos, que eso que están proponiendo es una “sinvergüenzada”, y que mejor le pidan de una vez al PN que se retire de las elecciones.

CULPA. Ajá, pregunta Anduray, y qué culpa tienen los cachurecos de que el olanchano y el señor de la tele ahora no se quieran ver ni en pintura y que cada quien jale por su lado.

HOY. Lo que debería hacer la oposición, dice Anduray, es unirse, hacer una alianza hoy mismo e irla a inscribir al CNE antes del 28 de este mes. Punto. Será.