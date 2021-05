PATENTES. Ni el portugués de la ONU, “pior” el etíope de la OMS, ni en broma le han pedido al mundo -en nombre de los países pobres- que liberen las patentes de las vacunas y las fabrique todo el que pueda.

PFIZER. Por cierto que la Pfizer, gracias a la pandemia, avisa que tuvo ganancias de 4,900 millones de dólares solo en el primer trimestre de este año. Qué tal.

CHIMBO. Lorena Herrera, candidata de la presunta “alianza” entre el hombre de El Chimbo, la “desgracia cristiana” y lo que queda de la UD. Una división más de la supuesta “oposición”.

BANDA. Réquiem para la alianza opositora y resignación a sus deudos, luego del anuncio de Xiomara, poniéndole la lápida: “Aquí yace...”. Que mejor le pongan la banda de una vez al “papi”.

1821. El anuncio lo hizo casi con las mismitas palabras de Mel, pero el olanchano jura de rodillas que Xiomara es libre, soberana e independiente -1821- con sus decisiones. Será.

INSULTOS. Se queja el olanchano -y lo pone como excusa para sepultar la alianza- que a su wife la insultaron cuando convocó a los cabecillas de la oposición.

ÚNICO. Pero, si el problema son los insultos -le explican a Mel- nadie le está pidiendo que forme alianza con los que lo insultaron -SN y LZ- sino con YR, el único que llegó a la cita. ¿Entonces?

DELETE. Todo listo para que YR asuma funciones en el CCEPL. Pero la bulla en la plazoleta es que tiene que soplar, porque parece que la “operación delete” está que arde... ¡Ahhh! Y la incineración de papeles.

ALCALDES. La bulla en que hay insurrección, no de la bancada, sino de los alcaldes actuales y electos de Libre luego del rechazo de Xiomara a la alianza.

MISA. El Amable de Colinas ha confirmado que ayer tuvieron misa con YR, el candidato del PL, y hoy van soplando para las pampas olanchanas a reunirse con Xiomara, para proclamar la alianza.

CARTAS. La bulla es que los alcaldes de Libre también tuvieron misa con Mel y que le pusieron las cartas sobre la mesa. To be or not to be.

CHICKEN. Otro que se ha sumado al llamado a la alianza es “Power Chicken” y le manda a decir a los presuntos líderes de la oposición que, si no lo quieren hacer por ellos, que lo hagan por la “people”.

PAPI. Pero a falta de alianza entre los seudo opositores, el “papi” sigue echando maceta y la bulla es que el día menos pensado dará a conocer su plan de gobierno, con todos los mikis.

BURROS. Vale que el “papi” tiene burros para rato y, si los ilustres no se ponen de acuerdo, él está más que listo y preparado para asumir la guayaba y darle vuelta de calcetín a estas honduras.

COLITA. Saludes les deja Pablo Iglesias, el de la colita, y se retira de la política luego de la gran marimbeada de la derecha, allá en España.