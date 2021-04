LUZ. Ajá, ¿y a quién le van a dar luz verde los trillizos del CNE, a la directiva del señor de la televisión o a la del comisionado cholutecano? Tal vez ahora SN y su socio los dejan de insultar, de decirles corruptos, saltatapias, robagallinas, come cuando hay...

ALIANZA. A los que no se comen la tortilla así nomás no se la hace buena la oposición de los presuntos opositores a todo lo que huela a alianza, principalmente la del olanchano y la del señor de la televisión.

BURROS. Sepa Judas, dicen, por qué ese giro de 180 grados casi de la noche a la mañana y se preguntan qué habrá pasado. No será, dicen, que ambos ya se convencieron –o los convencieron- y ahora se decantan por los burros del “papi”.

ALEROS. Vale que el “papi” no es ningún sectario y los acepta cuando quieran. La mejor prueba es que la mayoría de sus aleros son otros partidos, empezando por el cementero y el quiebrabancos.

CHEPEAR. Por cierto que de otras capitales de CA han venido aquí a ver y a chepear la transformación que ha hecho el todavía alcalde de la ciudad. Pero, como nunca se queda bien, que si es que la gente va a comer cemento, que los puentes no se comen, y que no sé qué, que aquí que allá.

CIEGO. Bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El “papi” ha hecho en obras lo que no hicieron todos los alcaldes que ha tenido Tegucigalpa desde los tiempos de Elvin Santos padre, a principios de los 80.

LORES. Bárbaros, atorrantes, que ya ni mentir pueden, le responde “me la pela” a los lores ingleses. ON jura que él es un “inmaculado” y que solo le falta la aureola en la cabeza.

SERIOS. Ahora es que sí habrá marcha de las tres centrales obreras, pasado mañana, por el Día Internacional del Trabajo. Que sí... que no... que sí... que no... Sean serios, como decía JTM.

ANUNCIO. El anuncio lo hace Juan Barahona, no se sabe si como diputado de Libre o como dirigente vitalicio del Sitraina.

VACUNAS. Ya días que viajaron a la capital federal y parece que ni señales de las vacunas que se pensaba solo iban a traer el Juanca y compañía.

RELAJO. Y tanto relajo que armaron Suyapita y compañía cuando le dieron la autorización a los empresarios. Que quieren hacer el negocio del milenio, que le van a sacar un ojo de la cara a la pobre “people” por cada vacuna, y que no sé qué, que aquí que allá.

MUNDO. Penoso y vergonzoso que profesionales de ese nivel no se den cuenta –o no se quieran dar cuenta- de la realidad de las vacunas en el mundo.

IHSS. Como que el Juanca y compañía solo iban a llegar a la Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca: “Véndame... qué quería... deme cinco millones de la Pfizer, 10 de la Johnson, y otros cinco millones de la Moderna”. No han podido conseguir ni las del IHSS.